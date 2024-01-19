В ГАИ Беларуси объявили «массированную отработку» до 21 января. Кому и где пообещали «особое внимание»?

Опубликовано: 19.01.2024 12:53 , Обновлено: 19.01.2024

В выходные Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах, сообщило МВД Беларуси. По сообщению Министерства, инспекторы ДПС будут контролировать соблюдение скоростных режимов, правил выезда на полосу встречного движения, проезда пешеходных переходов и перекрестков, использованию световозвращающих элементов, перевозки пассажиров. «Особое внимание уделят своевременному выявлению нетрезвых участников дорожного движения и водителей-бесправников». Какую работу запланировали инспекции в регионах?

Витебская область

В регионе решили особое внимание уделить детям – провести профилактическое мероприятие «Сбереги жизнь ребёнку». Оно уже стартовало и продлится до 25 января.

Сотрудники ГАИ проконтролируют, как взрослые участники дорожного движения обеспечивают безопасность несовершеннолетних, сообщила Милиция Витебщины. В частности, порекомендовали повторить правильный алгоритм действий при переходе дороги. Напомнили, что недопустимо внезапно выбегать на дорогу, в том числе во дворах и на переходах.

Попросило при перевозке детей в автомобиле – даже на короткие расстояния – не забывать, что пассажиры в возрасте до 12 лет должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту.

Отработают автодорогу Р-20

В ГАИ сообщили, что отработают автодорогу Р-20 «Витебск – Полоцк – граница Латвийской Республики»: отработка коснется Витебского, Верхнедвинского, Полоцкого и Шумилинского районов.

«С 19 по 21 января с 15:00 до 23:00 наряды ДПС будут дежурить в местах, характеризующихся наибольшей вероятностью совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с использованием смешанного контроля», – сообщили в региональной инспекции.

И добавили, что подразделения ГАИ проведут профилактические отработки по пресечению нарушений ПДД и водителями, и пешеходами, причем, особое внимание – выпившим пешеходам.

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Гомельская область

В Госавтоинспекции области проинформировали, что проведут отработку автодороги М-10.

«С 19 по 21 января сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области проведут массированную отработку автомобильной дороги М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин» в местах, которые характеризуются наибольшей вероятностью нарушений ПДД», – уточнили в ГАИ.

И добавили, что в работе инспекторы ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль .

По информации инспекции, наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих «повышенную вероятность» совершения дорожно-транспортных происшествий и снаряжены приборами фото и видеофиксации.

Гродненская область

Напомним, Госавтоинспекция Гродненской области предупредила белорусских водителей об усилении дорожного контроля.

До 21 января инспекторы намерены в усиленном режиме следить за аварийно-опасными и «интенсивными» участками дорог, применяя методы негласного и смешанного контроля. Как пояснили в пресс-службе областной ГАИ, его организовали «в целях стабилизации обстановки с аварийностью с участием уязвимых участников дорожного движения», а также для «повышения дисциплины участников дорожного движения» и профилактики совершения нарушений ПДД.

Как пояснили в инспекции, следить в скрытых рейдах будут за тем, как водители пропускают пешеходов на переходах, а также за поведением самих «уязвимых участников дорожного движения».

https://telegraf.news/auto/dlya-stabilizacii-obstanovki-gai-obyavila-skrytye-rejdy-v-odnoj-iz-oblastej-belarusi-do-21-yanvarya/