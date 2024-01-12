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Минздрав изменил обязательный состав автомобильной аптечки. Когда за неправильный начнут штрафовать?

Минздрав изменил обязательный состав автомобильной аптечки. Когда за неправильный начнут штрафовать?
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Министерство здравоохранения обновил требования к комплектации аптечек первой помощи, в том числе - автомобильных, без которых в Беларуси невозможно пройти техосмотр. Часть обязательных предметов медицинского назначения из аптечки убрали, часть - заменили новыми позициями, поэтому перед поездкой на станцию ТО водителям точно придётся пересмотреть состав аптечки.

Обновленный перечень вложений, которые обязательно должны присутствовать в автомобильной аптечке первой помощи, 12 января опубликовали на Национальном правовом интернет-портале вместе с соответствующим постановлением Минздрава.

Теперь в каждой автомобильной аптечке должны быть 12 наименований медицинских изделий:

  • один медицинский стерильный бинт размером 5 м х 10 см,
  • один медицинский стерильный бинт размером 7 м х 14 см,
  • один жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха,
  • 10 бактерицидных лейкопластырей размером не менее 4х10 см,
  • одни атравматические ножницы для резки бинта и одежды,
  • одно изотермическое одеяло 160×210 см,
  • один гипотермический охлаждающий пакет,
  • один перевязочный медицинский индивидуальный стерильный пакет,
  • один флакон с перекисью водорода 3% объёмом 40 мл,
  • три пары медицинских нестерильных перчаток,
  • пять марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 10х10 см,
  • две медицинские салфетки для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100 мг/мл в ампулах 1 мл.

Таким образом, из данного списка Минздрав исключил нестерильные и эластичные бинты, вату, катушечный лейкопластырь и раствор йода, а раствор аммония разрешил заменить салфетками со специальной пропиткой.

Аптечки старого образца считаются негодными?

Несмотря на то, что постановление, согласно тексту документа, вступает в силу сразу же после официального опубликования, это вовсе не значит, что с завтрашнего дня все старый автомобильные аптечки будут признаны негодными. В постановлении прописано, что до 31 декабря 2024 года и при производстве, и при реализации аптечек их могут укомплектовывать в соответствии с предыдущим постановлением Минздрава от 4 декабря 2014 года. Использовать такие аптечки можно будет ещё дольше - до окончания их срока годности.

Постановлением Минздрава также обновлены требования к вложениям других видов аптечек:

  • универсальной аптечки первой помощи,
  • аптечки первой помощи для оснащения воздушных судов гражданской авиации (бортовой),
  • аптечки первой помощи при отравлении дезинфицирующими средствами,
  • аптечки экстренной медицинской помощи для оснащения воздушных судов гражданской авиации (бортовой).

Отметим, что собрать автомобильную аптечку водители могут как самостоятельно, так и купить уже готовую в аптеке. Однако, следует учитывать, что в ближайшее время во многих аптеках будут распродавать аптечки старой комплектации, поэтому её при покупке следует уточнить у провизора.

Какой штраф в Беларуси за неправильную автоаптечку?

В Беларуси автомобильная аптечка обязательна при прохождении техосмотра - без неё водителю не выдадут разрешение на допуск к участию в дорожном движении. При этом сотрудники диагностической станции имеют право проверить не просто сам факт наличия аптечки, а пройтись по списку обязательных медицинских средств и лекарств. По правилам, если какое-то обязательное средство в аптечке окажется просроченным, всю аптечку могут признать негодной.

Более того, несмотря на расхожее мнение водителей, аптечка обязательна не только для ТО. Проверить её наличие имеют право и сотрудники ГАИ (что они, кстати, регулярно делают в ходе тематических рейдов, как правило, вместе с проверкой огнетушителей).

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Так, участие легкового автомобиля в дорожном движении запрещается, если в нем отсутствуют медицинская аптечка, огнетушитель или знак аварийной остановки. Это прописано в Приложении 4 к Правилам дорожного движения.

А поскольку всё это включено в “перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении”, согласно части 2 статьи 18.11 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси, за это предусмотрен штраф - до 1 базовой величины (сегодня это 40 рублей).

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