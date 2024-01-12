Минздрав изменил обязательный состав автомобильной аптечки. Когда за неправильный начнут штрафовать?

Опубликовано: 12.01.2024 08:53 , Обновлено: 12.01.2024

Министерство здравоохранения обновил требования к комплектации аптечек первой помощи, в том числе - автомобильных, без которых в Беларуси невозможно пройти техосмотр. Часть обязательных предметов медицинского назначения из аптечки убрали, часть - заменили новыми позициями, поэтому перед поездкой на станцию ТО водителям точно придётся пересмотреть состав аптечки.

Обновленный перечень вложений, которые обязательно должны присутствовать в автомобильной аптечке первой помощи, 12 января опубликовали на Национальном правовом интернет-портале вместе с соответствующим постановлением Минздрава.

Теперь в каждой автомобильной аптечке должны быть 12 наименований медицинских изделий:

один медицинский стерильный бинт размером 5 м х 10 см,

один медицинский стерильный бинт размером 7 м х 14 см,

один жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха,

10 бактерицидных лейкопластырей размером не менее 4х10 см,

одни атравматические ножницы для резки бинта и одежды,

одно изотермическое одеяло 160×210 см,

один гипотермический охлаждающий пакет,

один перевязочный медицинский индивидуальный стерильный пакет,

один флакон с перекисью водорода 3% объёмом 40 мл,

три пары медицинских нестерильных перчаток,

пять марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 10х10 см,

две медицинские салфетки для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100 мг/мл в ампулах 1 мл.

Таким образом, из данного списка Минздрав исключил нестерильные и эластичные бинты, вату, катушечный лейкопластырь и раствор йода, а раствор аммония разрешил заменить салфетками со специальной пропиткой.

Аптечки старого образца считаются негодными?

Несмотря на то, что постановление, согласно тексту документа, вступает в силу сразу же после официального опубликования, это вовсе не значит, что с завтрашнего дня все старый автомобильные аптечки будут признаны негодными. В постановлении прописано, что до 31 декабря 2024 года и при производстве, и при реализации аптечек их могут укомплектовывать в соответствии с предыдущим постановлением Минздрава от 4 декабря 2014 года. Использовать такие аптечки можно будет ещё дольше - до окончания их срока годности.

Постановлением Минздрава также обновлены требования к вложениям других видов аптечек:

универсальной аптечки первой помощи,

аптечки первой помощи для оснащения воздушных судов гражданской авиации (бортовой),

аптечки первой помощи при отравлении дезинфицирующими средствами,

аптечки экстренной медицинской помощи для оснащения воздушных судов гражданской авиации (бортовой).

Отметим, что собрать автомобильную аптечку водители могут как самостоятельно, так и купить уже готовую в аптеке. Однако, следует учитывать, что в ближайшее время во многих аптеках будут распродавать аптечки старой комплектации, поэтому её при покупке следует уточнить у провизора.

Какой штраф в Беларуси за неправильную автоаптечку?

В Беларуси автомобильная аптечка обязательна при прохождении техосмотра - без неё водителю не выдадут разрешение на допуск к участию в дорожном движении. При этом сотрудники диагностической станции имеют право проверить не просто сам факт наличия аптечки, а пройтись по списку обязательных медицинских средств и лекарств. По правилам, если какое-то обязательное средство в аптечке окажется просроченным, всю аптечку могут признать негодной.

Более того, несмотря на расхожее мнение водителей, аптечка обязательна не только для ТО. Проверить её наличие имеют право и сотрудники ГАИ (что они, кстати, регулярно делают в ходе тематических рейдов, как правило, вместе с проверкой огнетушителей).

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Так, участие легкового автомобиля в дорожном движении запрещается, если в нем отсутствуют медицинская аптечка, огнетушитель или знак аварийной остановки. Это прописано в Приложении 4 к Правилам дорожного движения.

А поскольку всё это включено в “перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении”, согласно части 2 статьи 18.11 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси, за это предусмотрен штраф - до 1 базовой величины (сегодня это 40 рублей).

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