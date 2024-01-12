Минздрав изменил обязательный состав автомобильной аптечки. Когда за неправильный начнут штрафовать?
Министерство здравоохранения обновил требования к комплектации аптечек первой помощи, в том числе - автомобильных, без которых в Беларуси невозможно пройти техосмотр. Часть обязательных предметов медицинского назначения из аптечки убрали, часть - заменили новыми позициями, поэтому перед поездкой на станцию ТО водителям точно придётся пересмотреть состав аптечки.
Обновленный перечень вложений, которые обязательно должны присутствовать в автомобильной аптечке первой помощи, 12 января опубликовали на Национальном правовом интернет-портале вместе с соответствующим постановлением Минздрава.
Теперь в каждой автомобильной аптечке должны быть 12 наименований медицинских изделий:
- один медицинский стерильный бинт размером 5 м х 10 см,
- один медицинский стерильный бинт размером 7 м х 14 см,
- один жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха,
- 10 бактерицидных лейкопластырей размером не менее 4х10 см,
- одни атравматические ножницы для резки бинта и одежды,
- одно изотермическое одеяло 160×210 см,
- один гипотермический охлаждающий пакет,
- один перевязочный медицинский индивидуальный стерильный пакет,
- один флакон с перекисью водорода 3% объёмом 40 мл,
- три пары медицинских нестерильных перчаток,
- пять марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 10х10 см,
- две медицинские салфетки для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100 мг/мл в ампулах 1 мл.
Таким образом, из данного списка Минздрав исключил нестерильные и эластичные бинты, вату, катушечный лейкопластырь и раствор йода, а раствор аммония разрешил заменить салфетками со специальной пропиткой.
Аптечки старого образца считаются негодными?
Несмотря на то, что постановление, согласно тексту документа, вступает в силу сразу же после официального опубликования, это вовсе не значит, что с завтрашнего дня все старый автомобильные аптечки будут признаны негодными. В постановлении прописано, что до 31 декабря 2024 года и при производстве, и при реализации аптечек их могут укомплектовывать в соответствии с предыдущим постановлением Минздрава от 4 декабря 2014 года. Использовать такие аптечки можно будет ещё дольше - до окончания их срока годности.
Постановлением Минздрава также обновлены требования к вложениям других видов аптечек:
- универсальной аптечки первой помощи,
- аптечки первой помощи для оснащения воздушных судов гражданской авиации (бортовой),
- аптечки первой помощи при отравлении дезинфицирующими средствами,
- аптечки экстренной медицинской помощи для оснащения воздушных судов гражданской авиации (бортовой).
Отметим, что собрать автомобильную аптечку водители могут как самостоятельно, так и купить уже готовую в аптеке. Однако, следует учитывать, что в ближайшее время во многих аптеках будут распродавать аптечки старой комплектации, поэтому её при покупке следует уточнить у провизора.
Какой штраф в Беларуси за неправильную автоаптечку?
В Беларуси автомобильная аптечка обязательна при прохождении техосмотра - без неё водителю не выдадут разрешение на допуск к участию в дорожном движении. При этом сотрудники диагностической станции имеют право проверить не просто сам факт наличия аптечки, а пройтись по списку обязательных медицинских средств и лекарств. По правилам, если какое-то обязательное средство в аптечке окажется просроченным, всю аптечку могут признать негодной.
Более того, несмотря на расхожее мнение водителей, аптечка обязательна не только для ТО. Проверить её наличие имеют право и сотрудники ГАИ (что они, кстати, регулярно делают в ходе тематических рейдов, как правило, вместе с проверкой огнетушителей).
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Так, участие легкового автомобиля в дорожном движении запрещается, если в нем отсутствуют медицинская аптечка, огнетушитель или знак аварийной остановки. Это прописано в Приложении 4 к Правилам дорожного движения.
А поскольку всё это включено в “перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении”, согласно части 2 статьи 18.11 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси, за это предусмотрен штраф - до 1 базовой величины (сегодня это 40 рублей).
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