"Для стабилизации обстановки" – ГАИ объявила скрытые рейды в одной из областей Беларуси до 21 января

Опубликовано: 18.01.2024 11:40 , Обновлено: 18.01.2024

Госавтоинспекция предупредила белорусских водителей об усилении дорожного контроля в одной из областей. До 21 января инспекторы намерены в усиленном режиме следить за аварийно-опасными и "интенсивными" участками дорог, применяя методы негласного и смешанного контроля.

Усиление контроля в ближайшие четыре дня, в частности, ожидается на дорогах Гродненской области. Как пояснили в пресс-службе областной ГАИ, его организовали “в целях стабилизации обстановки с аварийностью с участием уязвимых участников дорожного движения”, а также для “повышения дисциплины участников дорожного движения” и профилактики совершения нарушений ПДД.

Как пояснили в инспекции, следить в скрытых рейдах будут за тем, как водители пропускают пешеходов на переходах, а также за поведением самих “уязвимых участников дорожного движения”.

ГАИ Гомеля провела рейды по парковкам

В свою очередь ГАИ Гомеля отчиталась о прошедшем рейде, которую инспекторы организовали совместно с представителями комитета соцзащиты населения и общественного объединения “Инвалиды-спинальники”по парковкам крупных торговых центров города. Инспекторы проверяли, как водители соблюдают правила парковки в местах, предназначенных для инвалидов.

“Результат рейда показал, что сознательных граждан становится больше, однако, находятся и те, кто пренебрегает правилами дорожного движения”, - отчитались в ГАИ и напомнили, что парковаться в местах, выделенных для инвалидов, водители могут лишь при наличии подтверждающих документов, а не одной лишь спецнаклейки.

В ГАИ напомнили, что штраф за неправомерную стоянку на месте для инвалидов, согласно ч. 2 ст. 18.18 КоАП Беларуси, составляет 2 базовых величины (то есть 80 рублей сегодня).

Минск встал в 10-балльных пробках из-за снегопада

Тем временем ГАИ нескольких белорусских областей ввели 18 января на дорогах своих регионов спецплан “Погода” из-за сильных снегопадов. Так, в режим повышенной готовности вместе с дорожными и коммунальными службами перешла Госавтоинспекция Минска, который с утра встал в 10-балльных пробках, а также ГАИ Могилева и Могилевской области.

Поскольку на трассах в настоящее время работает спецтехника, а сотрудники ГАИ сопровождают её и контролируют состояние улично-дорожной сети, в ГАИ призвали водителей “с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям” и настоятельно рекомендовали “не опережать снегоуборочную технику”, а при движении “контролировать погодные и дорожные условия”.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C2O52Lnopz_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Могилевская Госавтоинспекция ? (@gai.mogilev) [/link]

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