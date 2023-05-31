В ГАИ анонсировали "массированную отработку" одной белорусской трассы. Где и что проверяют?

Опубликовано: 31.05.2023 07:37 , Обновлено: 31.05.2023

В Госавтоинспекции Гомельской области сообщили, где сегодня, 31 мая, на ряду с республиканской акцией «Внимание – дети!» будут проводиться дополнительные рейдовые мероприятия. Инспекторы предупредили водителей, что будут использовать как гласный, так и негласный и смешанный контроль за соблюдением правил дорожного движения (ПДД).

Согласно официальной информации Гомельской ГАИ, “массированной отработке” 31 мая подвергнется автомобильная дорога Р149 Жлобин – Светлогорск.

“Наряды ДПС будут выставлены в местах, характеризующихся повышенной вероятностью совершения ДТП со стороны как водителей, так и пеших участников дорожного движения”, - сообщили в Госавтоинспекции.

Там пояснили, что сотрудники ГАИ будут обращать внимание в первую очередь за выполнением требований ПДД всеми участниками дорожного движения, а также за следующими грубыми нарушениями:

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии

управление транспортным средством без права управления

нарушение правил обгона

превышение скоростных режимов

нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних

Кроме того, на всех дорогах Беларуси продолжает действовать специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», которое стартовало 25 мая и продлится до 5 июня. Его главной целью является предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Белорусских водителей будут штрафовать с 25 мая за езду без включенных фар. Сколько базовых?

Как ранее сообщал Телеграф, согласно пункту 166.9 Правил дорожного движения, в Беларуси водители обязаны ездить днём с включённым ближним светом фар или дневными ходовыми огнями с 25 мая по 5 июня. За нарушение этого требования инспекторы могут оштрафовать водителя по части 3 статьи 18.13 КоАП — до 3 базовых величин (до 111 рублей сегодня). Впрочем, статья также позволяет инспектору вынести водителю только предупреждение.

В ГАИ напомнили, кого из белорусов оштрафуют за пьяное вождение на 3700 руб, а кого — на 7400

Ранее в ГАИ также напоминали белорусским водителям о штрафах, которые могут грозить за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это считается грубейшим нарушением ПДД, поэтому и штрафы внушительные — от 3,7 до 7,4 тыс. рублей.