В Брестской области устроили "охоту" с помощью "глаз в небе". Кого, кроме водителей, ищут до конца года?

📷 Фото

Опубликовано: 29.10.2024 15:37 , Обновлено: 29.10.2024

В Барановичском районе Брестской области сотрудники ГАИ и инспекторы природоохраны устроили совместное мероприятие под звучным названием "Охота". С помощью БПЛА там решили ловить сразу две категории нарушителей.

Местная газета сообщила, что акция продлится до конца года, 31 декабря. Как правило, такие мероприятия не ограничиваются одним районом, а значит жителям других регионов брестской области, да и Беларуси, тоже стоит приготовиться к повышенному вниманию.

В местной инспекции природоохраны заявили, что называют дроны «глазами в небе». Там похвалились, что могут с их помощью следить за ситуацией за десятки километров от своего офиса. В ведомстве надеются с помощью БПЛА находить браконьеров, а также контролировать ситуацию в лесах, сообщили в барановичской районной газете “Наш край”.

В воздушном патрулировании с помощью дрона участвуют и представители ГАИ Барановичского РОВД. Те, в свою очередь, пообещали искать нарушителей правил обгона и выезда на встречную полосу движения.

В ГАИ отчитались о запуске дрона-разведчика над одной из областей Беларуси. Где пообещали «постоянный контроль» с воздуха?

Как инспекторы ГАИ и природоохраны будут делить между собой дрон, в газете не уточнили. Ведь в Барановичском районе дороги не всегда лежат через лесистую местность, а значит или БПЛА будет несколько, или разработали какой-то график, где аппарат будет летать.

Ранее Telegraf.news сообщил, что сотрудников Госавтоинспекции Гомельской области недавно “вооружили” беспилотниками, которые теперь инспекторы берут на тематические рейды на потенциально опасных участках трасс. В областной ГАИ рассказали, какие нарушения чаще всего фиксируют с воздуха и какие штрафы грозят за это белорусским водителям.

«Наблюдение — практически в любом месте» — ГАИ Гомельщины «вооружили» дронами