В ГАИ отчитались о запуске дрона-разведчика над одной из областей Беларуси. Где пообещали "постоянный контроль" с воздуха?

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Опубликовано: 16.09.2024 10:07 , Обновлено: 16.09.2024

Брестская Госавтоинспекция совместно с сотрудниками ГАИ Березовского РОВД отчиталась о проведении рейда на одной из дорог области с использованием дрона-разведчика. Целью данного мероприятия стало предупреждение дорожно-транспортных происшествий, пояснили в ведомстве.

Как рассказали в УВД Брестского облисполкома, рейд прошел на автодороге Р-2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин». «В ходе рейда с использованием БПЛА выявлено несколько грубых нарушения ПДД», - сообщили в телеграм-канале ГАИ УВД Брестского облисполкома.

«С помощью квадрокоптера, автоматически захватывающего цель, можно неотрывно наблюдать за конкретной машиной на расстоянии в несколько километров», - заявили в Госавтоинспекции.

В ГАИ также добавили, что сотрудники ОГАИ Березовского РОВД «продолжат на постоянной основе осуществлять контроль за дорожным движением с использованием БПЛА».









Ранее Telegraf.news сообщал, что ГАИ Бресткой области объявила о “профилактических мероприятиях”, которые проведут на территории Брестской области по 30 ноября. А ГАИ Гродненщины рассказала о “социальном эксперименте”, при котором стражи дорог садятся в автомобили такси.

ГАИ предупредила о рейдах до конца осени в одной области Беларуси. А где инспекторы садятся в такси?