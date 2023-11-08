В Бресте забрали автобус прямо во время рейса. Что стало с пассажирами?

Опубликовано: 08.11.2023 08:25 , Обновлено: 08.11.2023

Брестская Транспортная инспекция на днях изъяла пассажирский автобус DAF у перевозчика, зарегистрированного в городе Скиделе, который, как подозревают правоохранители, нелегально и регулярно перевозил пассажиров по маршруту Гродно — Брест под видом нерегулярных рейсов. Необычности этому случаю добавило то, что конфискацию автобуса транспортники совместно с сотрудниками ГАИ провели, сняв автобус прямо с рейса. Добрались до пункта назначения 36 пассажиров, которые стали невольными участниками спецоперации Транспортной инспекции?

Как рассказал начальник управления контроля автотранспорта Брестской Транспортной инспекции Никита Ершов порталу Onliner.by, на постоянном контроле ведомство держит три категории транспортных средств: легковые автомобили-такси (M1), маршрутки (M2) и автобусы (M3). Нынешний случай Ершов назвал “довольно резонансным”, поскольку на больших автобусах, которые перевозят большое количество пассажиров, “мало кто рискует нарушать законодательство”.

[info_b]Согласно действующему белорусскому законодательству, юридическое лицо не имеет права выполнять регулярные пассажирские перевозки без соответствующей лицензии и договора. Заниматься перевозками в нерегулярном сообщении можно по заявительному принципу - направив письменное уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган о начале своей деятельности. В этом случае также должен заключаться договор (фрахтования или договор о перевозке автомобилями-такси).

К автоперевозкам пассажиров в нерегулярном сообщении относятся, например, перевозки:

организованных групп пассажиров к месту работы, учебы, проведения экскурсий и других мероприятий, в командировку или туристическое путешествие и обратно;

автомобилями-такси;

для транспортного обслуживания госорганов и организаций в предусмотренных законодательством случаях и др.[/info_b]

Как выяснилось, у данного перевозчика, за которым транспортные инспекторы следили больше двух недель, прежде чем выйти на операцию по изъятию, не было ни договора об организации регулярных пассажирских перевозок, ни договора о фрахтовании. При этом рейсы по маршруту Гродно — Брест он выполнял регулярно, что подтвердили и сами пассажиры.

На данном рейсе оказалось 36 пассажиров (включая одного “льготника”), а стоимость одного билета составляла 29 рублей, то есть заработать с рейса перевозчик, по словам самого водителя, мог 1029,5 рубля.

Что случилось с пассажирами и самим автобусом?

Автобус в ходе спецоперации остановили в деревне Видомля Каменецкого района и после проверки документов попросили проследовать до агрогородка Большая Турна “для выяснения обстоятельств”. Там инспекторы провели осмотр автобуса, опросили водителя и пассажиров, оформили документы, на что у них ушёл не один час. Лишь после этого автобус в сопровождении спецавтомобилей доставили к обещанному пункту назначения в Бресте, а после высадки пассажиров - поместили на охраняемую стоянку РУП “Торговый дом “Восточный"", где его опечатали после осмотра и где он будет оставаться до вынесения решения суда - как вещественное доказательство и орудие совершения правонарушения.

Между тем, Никита Ершов рассказал, какие на ещё нарушения, помимо самого факта отсутствия лицензии на пассажирские перевозки, зачастую идут “нелегалы”:

самый дешевый ремонт транспорта,

беспечное отношение к техосмотру раз в полгода и ежедневному техконтролю перед выходом в рейс,

игнорирование обязательного предрейсового медосвидетельствования водителя,

несоблюдение скоростного режима водителями и игнорирование характеристик дорожных условий,

отступление от маршрута (ведь они не привязаны к расписанию и не имеют карт следования),

нарушение требований к оформлению и оснащению транспортного средства,

несоблюдение режима труда и отдыха водителя.

“На наш взгляд, все эти нарушения напрямую грозят безопасности пассажиров и других участников движения”, - заявил начальник управления контроля автотранспорта.

Напомним, что масштабные проверки перевозчиков в Беларуси начались после летального ДТП под Смолевичами, произошедшего в феврале 2023 года. Тогда в результате столкновения грузового МАЗ и маршрутки погибли 13 человек, в том числе водитель.

Под Смолевичами в столкновении МАЗа и маршрутки погибли 11 человек

Согласно озвученной недавно статистике Минтранса, за девять месяцев 2023 года Транспортная инспекция изъяла уже 93 транспортных средства - легковые автомобили и микроавтобусы.

Минтранс Беларуси решил забирать у перевозчиков маршрутки