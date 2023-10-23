В Минюсте Беларуси рассказали, как жене записать на себя 3/4 квартиры. А мужу можно?

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Опубликовано: 23.10.2023 14:08 , Обновлено: 23.10.2023

В телеграм-канале Минюста Беларуси рассказали, что супруг или супруга могут сделать так, чтобы второй половинке досталась только четверть от только что приобретенной квартиры.

Так там ответили на вопрос, поступивший от белоруски в одну из нотариальных контор страны.

“Покупаем квартиру совместно с супругом. Для покупки квартиры я продаю квартиру, которую построила сама до брака. Можно ли в брачный договор оговорить, что половина новой квартиры будет принадлежать мне, а вторая половина — на двоих?”, - задала вопрос женщина.

В таком случае, у жены во владении оказалось бы 3/4 от всей квартиры. А супруг бы довольствовался оставшейся 1/4.

Нотариус Людмила Тарасова рассказала, что брачным договором можно изменить режим общей совместной собственности супругов на долевую собственность. Таким образом, и муж, и жена могут записать, чтобы им доставалась большая часть недвижимости. Правда, для этого в брачном договоре потребуются подписи обоих.

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Видимо, вопросы совместного владения недвижимостью часто всплывают в нотариальных конторах страны. А потому в Минюсте частенько рассказывают, как поступать в таких случаях. Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве юстиции ответили на один из таких насущных вопросов — как продать квартиру, доля в которой ранее принадлежала одному из супругов? На что после этого по закону может претендовать этот супруг?

«Хочу всю квартиру целиком» — В Минюсте рассказали как белорускам продать квартиру мужа