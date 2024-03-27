Последствия за измену. Нотариус рассказала белорусам, что можно указать в брачном договоре

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.03.2024 18:52 , Обновлено: 27.03.2024

Нотариус Гродненского нотариального округа Ирина Кирко рассказала, как и когда белорусы могут заключить брачный договор, что там можно прописать, а что нельзя. Разговор с юристом привело издание "Вечерний Гродно".

Как рассказала нотариус, оформить брачный договор можно или до заключения брака, или будучи в нем. В документе можно указать условия раздела имущества, причем как имеющегося, так и будущего.

“В брачном договоре от равенства долей можно отойти и прописать, что в случае развода в собственности одного останется, например, 2/3 квартиры, а у другого — 1/3. А бывает так, что мужья, которых уличили в измене, оставляют бывшей жене все”, - отметила Кирко.

И привела пример из своей практики: мужчина отдал супруге все имущество, но с условием, что останется прописан в одной из квартир.

В брачном договоре можно даже определить, какие последствия ждут одного из супругов за измену. Однако здесь будет сложно доказать ее факт.

“Однажды жена пошла в суд, чтобы доказать факт измены супруга. Было даже решение суда, оно вступило в силу. Супруги хотели прописать это в брачном договоре, но по закону так делать нельзя. Во-первых, потому что понятие измены для каждого разное. А во-вторых, в брачном договоре пришлось бы прописывать все в максимальных подробностях”, — рассказала нотариус.

Содержание бывшей жены

Вообще, супруги не обязаны содержать друг друга. Но есть нюанс. Если прописать в брачном договоре условия содержания бывшей жены или мужа, то такая обязанность у экс-партнера уже возникает. Например, если жена после развода внезапно потеряла работу, а в брачном договоре супругов прописали обязанность бывшего мужа предоставлять ей денежные средства на жизнь.

Кроме того, в брачном договоре можно даже написать, кто когда должен убирать дом, кто по каким дням гуляет с собакой и с кем вообще останется домашнее животное после развода.

А что нельзя указать в брачном договоре?

Все, что нарушает права и законные интересы обоих супругов и противоречит действующему законодательству. Например, нельзя в брачном договоре запретить жене или мужу обращаться в суд для защиты своих прав.

Также в этом документе нельзя требовать, чтобы один из партнеров не работал или поменял работу на более “денежную”. Кроме того, в брачном договоре нельзя писать завещание или его элементы и порядок наследования имущества партнеров.

Где можно составить брачный договор?

У любого нотариуса независимо от места жительства. Документ составляют в трех экземплярах при личном присутствии супругов, по доверенности нельзя. Услуга обойдется в восемь базовых (320 рублей).

Изменить или же расторгнуть брачный договор можно в любое время, потребуется обоюдное согласие супругов. Однако через суд это можно сделать и в одностороннем порядке.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как белорусы могут продать квартиру, доля в которой ранее принадлежала одному из супругов.

«Хочу всю квартиру целиком» — В Минюсте рассказали как белорускам продать квартиру мужа