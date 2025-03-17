В Минске ГАИ проверила у водителя техосмотр. Теперь ему грозит штраф до 8400 рублей и лишение прав на 5 лет

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Опубликовано: 17.03.2025 19:04 , Обновлено: 17.03.2025

В Партизанском районе Минска инспекторы ГАИ остановили авто Kia и проверили прохождение техосмотра. По информации стражей дорог, его машина не прошла. При дальнейшем разбирательстве у правоохранителей вызвало подозрение физическое состояние 48-летнего водителя.

В ГАИ Минска уточнили, что авто ехало по улице Янки Купалы. Результаты медосвидетельствования показали, что мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя задержали, а автомобиль доставили на охраняемую стоянку. “За данное нарушение водителю грозит штраф в размере 200 базовых величин (8400 рублей) с лишением права управления на пять лет”, - [link href=“https://t.me/gaiminsk/42274” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в столичной Госавтоинспекции.

Там предупредили, что повторное такое же нарушение в течение года приведет к уголовной ответственности с конфискацией машины.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси камеры, работающие в автоматическом режиме, фиксируют целый ряд нарушений правил дорожного движения. И постепенно их функционал расширяется. Об этом сообщило главное управление ГАИ МВД.

ГАИ раскрыла полный список нарушений ПДД Беларуси, которые сейчас отслеживают камеры