В «Белтехосмотре» назвали четыре ключевые неисправности, из-за которых каждое пятое авто не прошло ТО

Опубликовано: 04.10.2024 11:40 , Обновлено: 04.10.2024

Белтехосмотр отчитался о количестве авто, которые получили допуск к участию в дорожном движении в сентябре этого года. Оказалось, что в 22,4% случаев транспортные средства не смогли пройти техосмотр с первого раза из-за выявленных несоответствий. Специалисты назвали четыре проблемы, которые фиксировали на станциях Белтехосмотра чаще всего.

По данным Белтехосмотра, в сентябре было выдано 116 197 разрешений на допуск к участию в дорожном движении, причём большая часть из них (81,3% от общего числа) - физическим лицам. По сравнению с сентябрём прошлого года, общий показатель упал на 19%.

Не прошли техосмотр в сентябре в общей сложности 28 799 транспортных средств - 22,4%от общего числа, то есть каждое пятое авто. Чаще всего причиной отказа в выдаче допуска были следующие несоответствия:

40,4% – неисправность тормозной системы;

23,8% – проблемы с внешними световыми приборами;

6,9% – несоответствия двигателя и его систем;

5,7% – проблемы с рулевым управлением,

около 5% – из-за неукомплектованности авто и прочих несоответствий.

«Видишь, лупит по глазам!» — ГАИ устроила рейды на белорусских водителей с неправильными фарами. Какой штраф?

[info_b]Напомним, за управление транспортным средством без официального разрешения на допуск к участию в дорожном движении в Беларуси можно получить штраф до 3 базовых величин , что сегодня равноценно 120 рублям (в соответствии с частью 4 статьи 18.11 КоАП РБ). Причём штраф могут выписать даже в том случае, если авто без ТО вычислят по камерам, установленным на трассах, АЗС и прочих объектах дорожной сети по всей Беларуси. В этом случае автовладельцу придёт так называемое «письмо счастья» из ГАИ на 0,5 (на сегодняшний день это 20 рублей)[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 сентября Белтехосмотр повысил тарифы на проведение техобслуживания транспортных средств. Подорожали услуги для всех видов транспорта - как для классически авто, так и для “электричек”, а также для мотоциклов.

Сколько белорусам придётся заплатить за техосмотр с 1 сентября? «Белтехосмотр» повысил тарифы