В Беларуси за выходные произошло 526 ДТП — ГАИ

Опубликовано: 28.11.2022 16:21 , Обновлено: 28.11.2022

В Госавтоинспеции сообщили, что за выходные 26-27 ноября в Беларуси произошло 526 дорожно-транспортных происшествий. И это только те, в которых зафиксировали материальный ущерб.

Из 526 — 11 ДТП, в которых 3 человека погибли и 11 получили травмы.

Кроме того, за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержали 90 водителей, а еще 269 человек обнаружили без прав.

Также за нарушения ПДД к ответственности привлекли и 3 252 пешехода. Из них 1 299 за отсутствие фликеров в темное время суток. А еще 370 находились в состоянии опьянения.

Ранее Телеграф писал, что ГАИ обратилась к белорусским водителям с просьбой держать бОльшую дистанцию зимой, чем летом. Из-за снега и льда на дорогах тормозной путь увеличивается.

ГАИ попросила белорусских водителей держать дистанцию в 2-3 длины автомобиля и отказаться от круиз-контроля

Кстати, 25 ноября в сети появились фотографии, как снегоуборочный самосвал оказался на крыше на М1. Очевидец рассказал, как это произошло.

Снегоуборочная машина легла на крышу на трассе М1