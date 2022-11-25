Снегоуборочная машина легла на крышу на трассе М1

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Опубликовано: 25.11.2022 16:36 , Обновлено: 25.11.2022

В сети появились фотографии, как снегоуборочный самосвал оказался на крыше на М1. Очевидец рассказал, как это произошло.

«Я ехал в колонне за снегоуборщиком метров за 200—300. К таким последствиям могли привести действия водителя фуры с российскими номерами. Он пытался опередить машину дорожников, но зацепил ее. После этого грузовик с отвалом и перевернулся”, - передает слова читателя тг-канал “Гомель онлайн”.

По официальным данным, ДТП произошло 24 ноября на 176-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск. В ГАИ утверждают, что фура Volvo с полуприцепом столкнулась с автомобилем дорожной службы MAЗ, который ехал в попутном направлении. От удара тот опрокинулся.