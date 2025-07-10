Совмин предложил штрафовать белорусов за «пропаганду бездетности». За что ещё?

Опубликовано: 10.07.2025 13:34 , Обновлено: 10.07.2025

Правительство Беларуси внесло в парламент проект поправок в кодексы об административной ответственности. Помимо корректировки существующих норм, законопроект ввёл целый ряд новых статей, предусматривающих ответственность за действия, которые раньше в КоАП не фигурировали. Журналисты Telegraf.news изучили документ.

Так, в законопроекте предусмотрена статья 19.16 « Пропаганда гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности, педофилии ».

Под ней авторы поправок предложили понимать «распространение в любой форме информации в целях формирования у граждан представлений о привлекательности» перечисленных явлений или о «признании педофилии допустимой».

Предполагаемое наказание для физлиц — штраф до 20 базовых величин (840 рублей), для ИП — до 100 б. в. (4200 рублей), для юрлиц — до 150 б. в. (6300 рублей)

Однако если с такой информацией ознакомился несовершеннолетний, для белорусов предложили более тяжкое наказание — штраф от 20 до 30 б. в. (840-1260 рублей), общественные работы или административный арест .

Максимальная планка штрафов для ИП и юрлиц в таком случае возрастает на 50 базовых соответственно.

Кроме того, законодатель предложил ввести в КоАП сразу две новые статьи, касающиеся обращения с животными .

Статья 19.14 « Жестокое обращение с животным »:

Просто жестокое обращение (без гибели и увечий) — штраф до 15 б. в.

Избавление от животного — штраф от 10 до 30 б. в.

Истязание, повлёкшее гибель или увечье — штраф от 20 до 30 б. в. , общественные работы или административный арест.

[info_b]В Уголовном кодексе Беларуси уже предусмотрена статья с аналогичным названием. Но там имеется в виду «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего».[/info_b]

Ст. 19.15 « Нарушение порядка содержания в домашних условиях животных-компаньонов »:

Нарушение правил содержания собак и кошек — штраф от 1 до 15 б. в.

То же нарушение, повлёкшее вред здоровью людей или имуществу — штраф от 10 до 30 б. в. , общественные работы или административный арест.

Помимо прочего, власти решили ужесточить ответственность в цифровой сфере.

Ст. 12.36 « Нарушение порядка осуществления сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) »: За совершение запрещённых законодательством сделок с токенами грозит штраф от 20 до 100 б. в. с возможной конфискацией предмета правонарушения.

»: За совершение запрещённых законодательством сделок с токенами грозит штраф от 20 до 100 б. в. с предмета правонарушения. Статьи 23.11 и 23.12: Вводят ответственность за нарушение требований по кибербезопасности, повлёкшее в том числе « киберинцидент высокого уровня » (определение этого понятия не приводится). Штрафы предусмотрены для владельцев информационных систем, в том числе «критически важных объектов информатизации», и для центров кибербезопасности. Размер взыскания может достигать 1000 базовых величин для юрлиц.

Могут появиться и статьи для отдельных категорий граждан.

Ст. 24.60 « Нарушение порядка приобретения транспортных средств »: За покупку служебного авто в нарушение требований к стоимости, производителю или при наличии долгов — штраф для должностных лиц от 50 до 200 б. в. , для юрлиц (кроме бюджетных) — от 100 до 1000 б. в.

»: За покупку служебного авто в нарушение требований к стоимости, производителю или при наличии долгов — штраф для должностных лиц , для юрлиц (кроме бюджетных) — Ст. 24.62 « Незаконное представление Республики Беларусь на международных мероприятиях »: Речь идёт о нарушении требований к организации или проведению мероприятий для отбора или участия лиц «от имени Республики Беларусь» в международных событиях. Наказание — штраф для физлиц от 10 до 200 б. в. , для юрлиц — до 1000 б. в.

Штрафы пока не вступили в силу. Законопроект сначала должен пройти слушания в обеих палатах парламента, в ходе которых депутаты могут вносить свои замечания. После окончательного одобрения документ должен подписать президент.

[info_b]С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента 10 июля анонсировали новые изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях (ПИКоАП). Помимо новых статей, законопроект предусмотрел правки общего характера, типа уточнения терминологии, изменения в порядке рассмотрения жалоб и детализации мер воспитательного воздействия для несовершеннолетних. А также некоторые изменения в сфере трудовых отношений, а также в налоговой и таможенной сферах.

Совмин предложил «умеренную либерализацию» КоАП Беларуси. Что известно?