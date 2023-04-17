В Беларуси снова упали цены на бензин. Сколько можно будет купить на среднюю зарплату?

Опубликовано: 17.04.2023 18:25 , Обновлено: 17.04.2023

Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил, что с 18 апреля 2023 года на всех белорусских заправках снова снизят стоимость топлива для автомобилей на одну копейку.

Со вторника цены будут такими:

АИ-92-К5-Евро – 2,29 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 2,39 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,61 руб.,

дизельное топливо – 2,39 руб.

Как всегда, в “Белнефтехиме” не объяснили причин изменения цен. Однако ранее белорусский посол в России Дмитрий Крутой намекнул, что так делают, чтобы сравнять их с российскими.

На данный момент в России в Москве бензин марки АИ-92 можно приобрести по цене от 44,5 до 48,81 российских рублей. Это примерно 1,5 белорусских рубля. Таким образом цена литра бензина в Беларуси на 53,33% выше российской.

В Беларуси снизили цены на бензин с 11 апреля. Когда упадут до 1,8 рубля за литр?

Почти самый дешёвый, но не самый доступный бензин

Самый дешёвый же бензин в Европе, по данным РИА Новости на начало 2023 года, был в Казахстане. На втором месте — Россия, третье место по цене бензина занимала Беларусь. Однако по доступности автомобильного топлива для населения Беларусь заняла всего-лишь 28-е место из 31-го.

Так, согласно данным экспертов, белорусы могли купить на среднемесячную зарплату 582,9 литра бензина. Что касается соседей, то Россия заняла 17-е место (1058,6 л), Литва — 22-е (664,4 л), Польша — 26-е (616,1 л), Латвия — 29-е (575,7 л).

[info_b]Теперь же, после очередного понижения 18 апреля, среднестатистический белорус с такой же зарплатой сможет купить 606 литров 95-го бензина. [/info_b]

Беларусь попала на 4-е с конца место в Европе по доступности бензина