Беларусь попала на 4-е с конца место в Европе по доступности бензина

Опубликовано: 31.01.2023 08:26 , Обновлено: 31.01.2023

Беларусь заняла 28-е место из 31-го по доступности бензина в странах Европы. Такой рейтинг составило и опубликовало российское агентство РИА Новости, проанализировав цены на топливо.

Так, согласно данным экспертов, белорусы могут купить на среднемесячную зарплату 582,9 литра бензина.

Что касается соседей, то Россия заняла 17-е место (1058,6 л), Литва — 22-е (664,4 л), Польша — 26-е (616,1 л), Латвия — 29-е (575,7 л). Украины в этом списке нет.

Возглавил же рейтинг Люксембург — там на среднюю зарплату жители могут позволить целых 2557,3 бензина. За ним идут Ирландия (1992,3 л) и Норвегия (1891,5 л). В топ-5 также вошли Великобритания и Нидерланды.

На последней строчке оказалась Венгрия (455,3 л).

Как отметили специалисты, в 2022 году цены на топливо достигли рекордных значений во многих европейских странах. В том числе из-за санкций против российских нефтепродуктов.