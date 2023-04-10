В Беларуси снизили цены на бензин с 11 апреля. Когда упадут до 1,8 рубля за литр?

Опубликовано: 10.04.2023 18:34 , Обновлено: 10.04.2023

Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил, что с 11 апреля снова меняется стоимость автомобильного топлива в Беларуси. На всех заправках цены упадут на 1 копейку.

Теперь предельные цены на бензин и дизель будут такими:

АИ-92-К5-Евро - 2,30 руб,

АИ-95-К5-Евро – 2,40 руб,

АИ-98-К5-Евро – 2,62 руб,

дизельное топливо – 2,40 руб.

Литр АИ-92 должен стоить 1,77 рубля?

Ранее посол Беларуси в России рассказал, почему власти понижают стоимость топлива. По его словам, всё дело в “политике ценовой балансировки” между белорусским и российским рынком, о которой договорились два государства. С его слов выходит, что перед “Белнефтехимом” стоит куда более амбициозная цель по снижению цены.

“Для Беларуси важно держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15%. И вот те понижения цен на топливо, которые происходят сегодня в нашей стране, они именно в рамках этой политики ценовой балансировки между рынками двух стран, ее важно не упустить, она, по сути, ведется в еженедельном режиме”, - сообщил Дмитрий Крутой.

На данный момент в России в Москве бензин марки АИ-92 можно приобрести по цене от 44,5 до 48,81 российских рублей. Это примерно 1,5 белорусских рубля. Таким образом цена литра бензина в Беларуси на 53,33% выше российской.

Чтобы достигнуть обозначенного Дмитрием Крутым коридора разницы цен с Россией в 15%, в Беларуси бензин АИ-92 должен стоить 1,77-1,8 рубля за литр. Снижая стоимость по копейке в неделю, “Белнефтехиму” придется потратить 53 недели, или около года, чтобы достигнуть этой цели.