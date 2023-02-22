Автодилеры предложили усложнить белорусам ввоз авто из-за границы

Опубликовано: 22.02.2023 12:41 , Обновлено: 22.02.2023

Автодилеры уже не раз заявляли о необходимости изменения указа №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» из-за того, что некоторые белорусы «используют в нем лазейки». В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) предложили два варианта, как их убрать.

Так, глава правления БАА Сергей Варивода заявил, что нужно «направить меры поддержки малообеспеченным слоям населения, а не спекулянтам, использующим лазейки».

[info_b]Дело в том, что, согласно указу №140 инвалиды (1-й и 2-й группы) и многодетные семьи в Беларуси могут ввезти в страну автомобиль, купленный за границей, по льготе. Таможенные платежи для них в 2 раза ниже, чем для остальных белорусов. После этого машины начали пригонять для третьих лиц, при этом оформляя их на льготников.[/info_b]

По его словам, один из вариантов — «ввести двух- или трехлетний период, в течение которого ввезенный по льготе автомобиль нельзя продавать».

Второй — «предоставление льготы при таможенном оформлении либо после процедуры». По мнению Вариводы, «это отбило бы охоту у перекупов».

Дилеры считают, что изменение 140-го указа приведет к восстановлению продаж новых автомобилей. К слову их рынок в 2022 году рухнул на 63 % по сравнению с 2021-м.

Ранее Телеграф писал, что БАА попросила вывести из-под действия постановления Совмина №713 о госрегулирования цен новые легковые автомобили.