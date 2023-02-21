БАА призвала Совмин вывести авто из-под госрегулирования цен. Как подорожают?

Опубликовано: 21.02.2023 14:40 , Обновлено: 21.02.2023

Председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации "БАА" Сергей Варивода заявил 21 февраля, что его организация просит вывести из-под действия постановления Совмина №713 о госрегулирования цен новые легковые автомобили.

По его словам, в первом квартале 2023 года прогнозируется рост цен на новые легковушки в салонах не более 5%. При этом речь идёт о ценах в рублях. А некоторые дилеры обещают даже снижение цен, но насколько не уточнил, передает Белта.

Сергей Варивода пообещал чиновникам, что если те снимут ограничение на рост цен автомобилей, то дилеры примут на себя “определенные обязательства по контролю за уровнем цен на легковые автомобили, реализуемые членами ассоциации”.

Белорусы мешают приходу в страну иранских легковушек

Согласно данным БАА, продажи легковых автомобилей в начале 2023 года продолжили падение. Всего в январе в салонах по всей Беларуси продали 756 легковых автомобилей, что на 46% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца, “что свидетельствует о преждевременности надежд на начало восстановления продаж”, заявили там ранее.

Также в ассоциации продавцов легковых авто жалуются на то, что белорусы самостоятельно привозят из-за границы европейские автомобили с использованием законодательных льгот, что “препятствует и приходу на дилерский рынок новых китайских, иранских и иных автопроизводителей в силу отсутствия благоприятной конкурентной среды”.