В Беларуси решили снова поменять ПДД. Что важного изменится?

Опубликовано: 03.05.2023 14:04 , Обновлено: 21.04.2024

На Национальном правовом портале Беларуси появился законопроект о внесении изменений в закон о дорожном движении, который уже внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента. В нем есть несколько важных правок.

Согласно документу под названием “Об изменении Закона Республики Беларусь О дорожном движении”, важное изменение коснётся сдачи прав категории “B” на механике и автомате.

Законопроект предусматривает, что кандидаты, желающие получить права с пометкой “только на автоматической трансмиссии” , смогут это сделать только сдав вождение на машинах с автоматом. А вот претенденты на получение обычной “всетрансмиссионой” водительской корочки, смогут сдавать на машинах как с АКПП, так и механикой .

[info_b] В законопроекте предлагают так:

«Квалификационные экзамены на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) принимаются на транспортных средствах:

с механической трансмиссией или без механической трансмиссии – в случае прохождения программы подготовки водителей механических транспортных средств соответствующей категории с механической трансмиссией;

без механической трансмиссии – в случае прохождения программы подготовки водителей механических транспортных средств соответствующей категории без механической трансмиссии”.

В действующем законе так:

“Квалификационные экзамены на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) принимаются на транспортных средствах с механической трансмиссией или без механической трансмиссии в зависимости от пройденной в установленном порядке подготовки”.[/info_b]

Также водительские права станут признавать недействительными в случае смерти их владельца, или признания пропавшим без вести.

[info_b]Подробнее с законопроектом можно ознакомиться [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2023032001” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

Напомним, что последние изменения в ПДД вступили в силу осенью 2022 года.

Новость Телеграф

Тем временем, в марте 2023 года министр МВД Кубраков предложил новые правки в ПДД, которых нет даже в новом законопроекте.

В МВД Беларуси предложили снова поменять ПДД