На заводе рассказали, почему белорусам приходится ждать новые Geely по 3-4 месяца

Опубликовано: 07.04.2023 11:31 , Обновлено: 07.04.2023

Некоторым белорусам, которых хотят приобрести новый автомобиль китайской марки Geely, приходится становиться в лист ожидания и ждать поставки по 2-3 месяца. Дилеры объяснили, что это "нормальное явление для автобизнеса" и объяснили, с чем связаны такие задержки в поставках Geely - автомобиля, который по итогам марта стал самым популярным легковым авто среди белорусских покупателей.

Так, в компании «Альфорт», которая является дилером Geely в Гродно, отметили повышенный спрос на автомобили этой марки и подтвердили задержки в поставках по 2-3 месяца, передает портала Newgrodno.by.

“Это связано и с ценой, а также с растущей репутацией марки Geely у покупателей. Мощности завода ограничены и оперативно закрыть все многочисленные заявки возможности нет”, - пояснили в дилерском центре, комментируя запрос одного из покупателей, который пожаловался на слишком долгое ожидание заказанного им седана Emgrand. Подробнее о ситуации можно прочесть в репортаже по ссылке.

Гродненский дилер сообщил, что на заводе Geely уже в апреле планируют произвести 300 седанов Emgrand, поэтому вскоре вопрос с клиентами в листе ожидания пообещали закрыть.

Geely - самая популярная новая легковушка у белорусов

Отметим, что согласно статистике автомобильной ассоциации “БАА” за март 2023 года, автомобиль Geely был самым популярным у белорусов на рынке новых легковых автомобилей. На эту марку пришлось 72% от всех проданных легковушек.

При этом в БАА отметили, что по сравнению с первым кварталом прошлого года в начале 2023 года объём продаж новых легковых автомобилей в Беларуси упал - на 80%. За март этого года члены БАА продали 1202 леговушки (на 27% больше, чем месяцем ранее).

Покупательский спрос на новые авто в Беларуси превышает предложение

Несмотря на это, в ассоциации подчеркнули, что в Беларуси по-прежнему покупательский спрос на новые авто превышает предложение, поэтому автодилеров призвали увеличить объём предложения во втором квартале, чтобы “сбалансировать конъюнктуру рынка”.

В БАА рассказали, что помимо членов ассоциации ввозом и продажей авто в Беларуси занимаются и другие юридические и физические лица. Там сообщили, что с начала года они продали на внутреннем рынке Беларуси не менее 250 новых легковушек. Преимущественно это автомобили премиум-сегмента, такие как “БМВ”, “Лексус”, “Ленд Ровер”, “Тойота” и “Мерседес”.