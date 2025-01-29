В Беларуси подняли цену за дезинфекцию транспорта на границе. Кого не коснётся?

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Опубликовано: 29.01.2025 13:12 , Обновлено: 29.01.2025

Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил об увеличении платы за обязательную дезинфекцию транспорта при въезде в страну. Ожидается, что с 1 февраля 2025 года для грузовиков услуга станет дороже, а вот для легковых автомобилей и автобусов её стоимость будет прежней.

В таможенном ведомстве рассказали, что с начала февраля организация, которая проводит обязательную дезинфекцию транспорта, въезжающего в Беларусь, повысила расценки. Так, плата для грузовиков составит не 95 рублей, как было раньше, а 120 рублей. Для легковушек она останется на уровне 2 рублей, а для автобусов — 30 рублей.

Кроме того, в ГТК напомнили, что на сегодняшний день дезинфекция оплачивается путём покупки контрольной марки. Их можно приобрести в «Белгосстрахе» и “Беларусбанке” в пунктах пропуска на границе. Также в ведомстве предупредили: при отсутствии у водителя или владельца авто действительной бумажной или электронной контрмарки транспорт на территорию Беларуси не пропустят.

Для оплаты дезинфекции авто на белорусской границе ввели электронную марку

Зачем это ввели?

Напомним, с 1 сентября 2023 года на действующих пунктах пропуска на белорусской границе начали полноценно работать специальные автоматические станции дезинфекции. Теперь водителям в обязательном порядке нужно проезжать через них, чтобы пересечь границу. Интересно, что изначально процедура была бесплатной, однако впоследствии всё изменилось.

«Дезинфекция транспорта — не белорусское ноу-хау. Цель таких объектов в первую очередь — ито ветеринарная составляющая. Ходили разговоры, мол, всему виной коронавирус. На самом деле проблема заключается в переносе на транспорте бактерий и вирусов из-за границы, которые могут представлять угрозу для сельскохозяйственных животных”, — объяснил ранее Интернет-порталу Onliner Геннадий Попов, представитель ООО “БелГлобалГарант”, которое занимается реализацией проекта.

Ранее Telegraf.news писал, что 17 января Литовская таможня передумала и разрешила въезжать в страну автомобилям с белорусскими регистрационными знаками. Речь идёт о легковушках, которые не предназначены для продажи и которые принадлежат гражданам нашей Республики. Напомним, ранее ведомство объявило о запрете на въезд и пребывание на своей территории с 18 января 2025 года.

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