В Беларуси изменились сроки прохождения техосмотра? Разобрались, как на самом деле

📊 Анализ

Опубликовано: 29.03.2025 13:50 , Обновлено: 29.03.2025

Сразу несколько белорусских СМИ в субботу сообщили о якобы изменившихся сроках прохождения техосмотра, в частности для такси и автобусов. Поводом стало свежее постановление Минтранса, действительно опубликованное на Национальном правовом портале. Однако, как выяснили журналисты Telegraf.news, реальные сроки действия ТО остались прежними, а изменилась лишь бюрократическая формальность.

Так, ряд изданий, ссылаясь на постановление Министерства транспорта и коммуникаций № 24 от 13 марта 2025 года, сообщили, что сроки для такси и автобусов теперь «привязали» к году выпуска, и подробно перечислили эти «новые» периоды (6 месяцев для более старых машин, год для более новых). Некоторые даже привели трёхлетний срок для новых легковых авто, подавая это как нечто изменённое сейчас.

«Белтехосмотр» начал выдавать белорусам ТО на 3 года

В чём подвох?

В том, что все эти сроки — 6 месяцев, 1 год, 2 года и 3 года — не являются новостью. Они действуют в Беларуси уже больше года, с момента вступления в силу изменений, внесённых Указом президента № 55 от 16 февраля 2024 года. Именно тогда, в 2024 году, реально изменились правила и сроки выдачи разрешений на допуск к дорожному движению.

Нынешнее же постановление Минтранса № 24 от 13 марта 2025 года, на которое ссылаются СМИ, внесло изменения лишь в технический документ — регламент административной процедуры № 5.12.1 («Получение разрешения на допуск…»). Эту процедуру осуществляет «Белтехосмотр», и изменения коснулись даже не обычных граждан, а субъектов хозяйствования.

Изменения касаются пункта, описывающего сам выдаваемый документ («Сведения о справке или ином документе…»). Проще говоря, Минтранс лишь привёл описание выдаваемого разрешения в тексте административного регламента в соответствие с уже давно действующими нормами того самого Указа № 55.

Напоминаем актуальные сроки действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении:

6 месяцев : Легковые авто для коммерческих перевозок пассажиров (такси) старше 5 лет; автобусы и маршрутки старше 2 лет; учебные машины старше 5 лет.

: Легковые авто для коммерческих перевозок пассажиров (такси) старше 5 лет; автобусы и маршрутки старше 2 лет; учебные машины старше 5 лет. 1 год : Такси младше 5 лет; автобусы/маршрутки младше 2 лет; легковые авто и грузовики/прицепы до 3,5 т старше 10 лет; грузовики/тягачи/прицепы тяжелее 3,5 т; спец. легковые авто; ТС без указания года выпуска; учебные машины младше 5 лет.

: Такси младше 5 лет; автобусы/маршрутки младше 2 лет; легковые авто и грузовики/прицепы до 3,5 т старше 10 лет; грузовики/тягачи/прицепы тяжелее 3,5 т; спец. легковые авто; ТС без указания года выпуска; учебные машины младше 5 лет. 2 года : Легковые авто и грузовики/прицепы до 3,5 т возрастом от 3 до 10 лет; мотоциклы, мопеды, квадроциклы старше 3 лет.

: Легковые авто и грузовики/прицепы до 3,5 т возрастом от 3 до 10 лет; мотоциклы, мопеды, квадроциклы старше 3 лет. 3 года : Легковые авто и грузовики/прицепы до 3,5 т младше 3 лет; мотоциклы, мопеды, квадроциклы младше 3 лет.

Таким образом, постановление Минтранса № 24 — это, судя по всему, всего лишь обновление внутренней документации, которое никак не влияет на действующие для всех автовладельцев сроки прохождения техосмотра, установленные ещё в прошлом году.

Впрочем, тогда возникли некоторые заминки, которые «Белтехосмотру» пришлось разрешать с помощью письменных запросов в Министерство транспорта. Об этом рассказывали журналисты Telegraf.news.

«Белтехосмотр» отказался выдавать белорусам ТО на 3 года. Что произошло?