"Белтехосмотр" начал выдавать белорусам ТО на 3 года

Опубликовано: 26.03.2024 13:19 , Обновлено: 26.03.2024

Республиканское предприятие "Белтехосмотр" сообщил на своем сайте о начале выдачи разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении сроком на три года для новых машин.

«Белтехосмотр» информирует об осуществлении административной процедуры по выдаче разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в соответствии с нормами Указа президента Беларуси № 55 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», - написали на сайте.

На предприятии напомнили, что разрешение на допуск сроком на 3 года будут выдавать автомобилям, с года выпуска которых прошло менее трех лет, то есть пока для машин 2022, 2023 и 2024 годов.

25 марта Telegraf.news сообщил, что “Белтехосмотр” отказался выдавать разрешение на три года, как требуют того нововведения. Тогда на предприятии рассказали, что отправили запрос в Министерство транспорта и коммуникаций для уточнений.

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Напомним, нововведения в административных процедурах по линии ГАИ начали действовать 23 марта 2024 года. Кроме увеличения до трех лет срока разрешения на допуск, это также право владельца авто не предъявлять водительское удостоверение и страховку при прохождении техосмотра.

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