"Белтехосмотр" отказался выдавать белорусам ТО на 3 года. Что произошло?

Опубликовано: 25.03.2024 12:45 , Обновлено: 25.03.2024

Белорусы рассказали порталу Onliner о том, что не смогли получить разрешение на допуск к участию в дорожном движении сроком на три года, как это разрешают законодательные нововведения, вступившие в силу 23 марта 2024 года. На сайте республиканского предприятия "Белтехосмотр" сообщили, что направили запрос в Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Как рассказал один из читателей Onliner, на диагностической станции он получил отказ в выдаче разрешения на допуск авто 2022 года выпуска к участию в дорожном движении на три года. “Инженер сослался на то, что они ждут разъяснения от Минтранса. Я позвонил на горячую линию Минтранса, где мне подтвердили, что указ действует, но никаких других разъяснений не дали”, - написал владелец авто.

Такой ответ работника станции не устроил, мужчина отказался от получения допуска.

“Не выдает «Белтехосмотр» разрешения на три года автомобилям не старше трех лет. Ссылаются на то, что нет указаний от Минтранса. Я съездил на станцию вчера утром — выдают только на два года. Обзвонил другие станции — ситуация та же”, - рассказал еще один читатель.

О чем сообщил “Белтехосмотр”

На сайте предприятия написали, что для “объективного и правильного осуществления возложенной на УП «Белтехосмотр» административной процедуры по выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении предприятием направлен соответствующий запрос в адрес органа-регулятора – Министерство транспорта и коммуникаций”.

Пока эти разъяснения не получены, разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении будут проводить “в рамках действующего законодательства”.

Напомним, с 23 марта 2024 года начали действовать нововведения в административных процедурах по линии ГАИ. Одно из них - увеличение до трех лет срока разрешения на допуск к участию в дорожном движении для автомобилей 2022, 2023 и 2024 годов выпуска.

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