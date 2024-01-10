В Беларуси зафиксировали "рекордные объемы продаж" автомобилей ГАЗ - БАА
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) отчиталась о продажах легковых автомобилей в декабре 2023 года. В прошлом месяце они зафиксировали "впечатляющие рекордные" объемы продаж коммерческих автомобилей ГАЗ и в целом "уверенный рост" рынка новых авто в Беларуси.
По данным компаний, которые входят в состав БАА, в декабре они продали в общей сложности 3480 легковых автомобилей - на 423 машины больше, чем месяцем ранее, и на 7% больше, чем в декабре 2022 года.
Исполнительный директор автомобильного холдинга “Атлант‐М” Сергей Самойло назвал подобные продажи “лучшими в абсолютном выражении по количеству проданных машин” за период 2022-2023 гг.
Он также пояснил, что из проданных 3480 автомобилей 83,5% (2907 штук) - это легковые авто, оставшиеся 16,5% (573 штуки) - легкая коммерческая техника. Причем более 71% белорусского рынка новых легковых авто по-прежнему принадлежит компании «БЕЛДЖИ».
В целом, по словам Самойло, рост продаж новых авто в декабре был обеспечен за счёт трёх составляющих:
- рекордные продажи новых Geely/BG (впервые число проданных авто этой марки превысило 2000 и составило 2076 штук),
- “впечатляющие рекордные” объемы продаж коммерческих автомобилей ГАЗ (всего продали 445 машин),
- продолжение роста сегмента китайских марок (более 400 авто, за исключением Geely).
Касательно последнего пункта, член правления БАА отметил, что в Беларуси в декабре официально было представлено 11 китайских брендов.
В результате, согласно статистике БАА, объемы продаж новых автомобилей в IV квартале 2023 года превысил совокупные продажи III квартала на 42%.
Ранее Телеграф сообщил, что БАА в конце прошлого года спрогнозировала “постепенное восстановление” белорусского авторынка. Там дали краткосрочный прогноз, рассказав, как, по мнению экспертов, трансформируется белорусский авторынок в ближайшее время.
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