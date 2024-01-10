В Беларуси зафиксировали "рекордные объемы продаж" автомобилей ГАЗ - БАА

Опубликовано: 10.01.2024 16:40 , Обновлено: 10.01.2024

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) отчиталась о продажах легковых автомобилей в декабре 2023 года. В прошлом месяце они зафиксировали "впечатляющие рекордные" объемы продаж коммерческих автомобилей ГАЗ и в целом "уверенный рост" рынка новых авто в Беларуси.

По данным компаний, которые входят в состав БАА, в декабре они продали в общей сложности 3480 легковых автомобилей - на 423 машины больше, чем месяцем ранее, и на 7% больше, чем в декабре 2022 года.

Исполнительный директор автомобильного холдинга “Атлант‐М” Сергей Самойло назвал подобные продажи “лучшими в абсолютном выражении по количеству проданных машин” за период 2022-2023 гг.

Он также пояснил, что из проданных 3480 автомобилей 83,5% (2907 штук) - это легковые авто, оставшиеся 16,5% (573 штуки) - легкая коммерческая техника. Причем более 71% белорусского рынка новых легковых авто по-прежнему принадлежит компании «БЕЛДЖИ».

В целом, по словам Самойло, рост продаж новых авто в декабре был обеспечен за счёт трёх составляющих:

рекордные продажи новых Geely/BG (впервые число проданных авто этой марки превысило 2000 и составило 2076 штук),

“впечатляющие рекордные” объемы продаж коммерческих автомобилей ГАЗ (всего продали 445 машин),

продолжение роста сегмента китайских марок (более 400 авто, за исключением Geely).

Касательно последнего пункта, член правления БАА отметил, что в Беларуси в декабре официально было представлено 11 китайских брендов.

В результате, согласно статистике БАА, объемы продаж новых автомобилей в IV квартале 2023 года превысил совокупные продажи III квартала на 42%.

Ранее Телеграф сообщил, что БАА в конце прошлого года спрогнозировала “постепенное восстановление” белорусского авторынка. Там дали краткосрочный прогноз, рассказав, как, по мнению экспертов, трансформируется белорусский авторынок в ближайшее время.

Вырос на 478,7%. В БАА рассказали, как изменится рынок автомобилей в Беларуси