Toyota хуже Renault? Шведские эксперты назвали марки авто, ржавеющие быстрее всего

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Опубликовано: 22.04.2025 13:32 , Обновлено: 22.04.2025

Ржавчина – самый большой враг любого автомобиля. Ничто так не портит машину, как коррозия металла. Она не только приводит к потере эстетики автомобиля, но и снижает безопасность его конструкции. Процесс коррозии ослабляет ключевые узлы автомобиля, что может привести к реальному риску в случае аварии. Для европейцев, покупающих новые машины на несколько лет поездок, появление ржавчины не является серьёзной проблемой. А вот для многих белорусов, предпочитающих поддержанные европейские автомобили, коррозия будет неприятным сюрпризом.

Мы нашли для вас рейтинг автомобилей, составленный экспертами шведского автомобильного журнала Vi Bilägar в сотрудничестве с компанией «Rostskyddsmetoder», которая занимается защитой от ржавчины и антикоррозионной обработкой на протяжении 40 лет. Они провели подробный анализ машин популярных брендов.

Чем опасна ржавчина машины?

Появление ржавчины на кузове автомобиля – это не только эстетический вопрос, но и потенциальная угроза безопасности конструкции транспортного средства.

Фото иллюстрационное

Процесс коррозии, который является результатом химической реакции железа с водой и кислородом, может привести к ослаблению ключевых элементов конструкции. В результате могут возникать различные опасные ситуации, жёсткость кузова автомобиля может снижаться, что ставит под угрозу уровень защиты пассажиров в случае ДТП.

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Какие автомобили наиболее подвержены ржавчине?

Шведский автомобильный журнал Vi Bilägar вместе с компанией «Rostskyddsmetoder» провёл подробный анализ защиты от коррозии новых автомобилей. Эксперты оценивали не только лакокрасочное покрытие, но и качество герметика, системы водоотвода и свойства материалов. Тесты проводили с помощью эндоскопов, которые позволяют заглянуть в места, обычно недоступные глазу.

[info_b]Уровень защиты от ржавчины оценивался по шкале от 0 до 5 баллов. Максимальный балл – это идеальная защита.[/info_b]

Хуже всего защищены от коррозии машины этих брендов:

Honda (Япония) – 1,8

Suzuki (Япония) – 2,0

Subaru (Япония) – 2,0

Range Rover (Великобритания) – 2,0

Mitsubishi (Япония) – 2,0

Lynk&Co (Китай) – 2,0

Hongqi (Китай) – 2,0

Fiat (Италия) – 2,0

Peugeot Citroën DS (Франция) – 2,0

Toyota (Япония) – 2,2

Ford (США) – 2,2

10-15-летние автомобили этих марок, как правило, имеют проблемы со ржавчиной и нуждаются в дополнительном обслуживании.

Лучшие результаты у этих брендов:

Porsche (Германия) – 5

Jaguar (Великобритания) – 4,7

Nio (Китай) – 4,5

BMW (Германия) – 4,1

Audi (Германия) – 4,0

Mini (Великобритания) – 4,0

Mercedes (Германия) – 3,9

Renault (Франция) – 3,7

Volkswagen (Германия) – 3,6

Seat (Испания) – 3,6

Как видите, несмотря на то, что автомобили могут выглядеть очень современно и ухоженно, проблемы с коррозией металла остаются.

Профилактика ржавчины лучше ремонта

Специалисты подчёркивают, что профилактика коррозии имеет решающее значение для поддержания хорошего состояния транспортного средства. Рекомендуется на регулярной основе проводить комплексное техническое обслуживание, включая впрыскивание антикоррозионных средств в полые секции и восстановление защиты днища. Важно, чтобы эту работу проводили опытные специалисты.

Эксперты советуют уделять особое внимание скрытым зонам кузова, где может скапливаться влага. Чтобы продлить срок эксплуатации машины, рекомендуется провести антикоррозионную обработку сразу после приобретения и периодически осматривать кузов, особенно накануне зимы. Эти профилактические мероприятия позволят предотвратить серьёзные поломки и надолго сохранить авто в отличном состоянии.

Фото иллюстрационное

Вот несколько правил ухода за кузовом:

Регулярно проверяйте состояние машины, выявляйте и своевременно устраняйте повреждения лакокрасочного покрытия, способствующие развитию коррозии.

Тщательно очищайте автомобиль, регулярно мойте его, уделяя особое внимание после поездок под дождём или по песчаной местности.

Применяйте специализированные средства для антикоррозийной обработки кузова.

Немедленно удаляйте следы ржавчины — обнаружив даже небольшие очаги коррозии, сразу же обработайте повреждённое место шлифованием и покраской. При наличии глубокой коррозии рекомендуется обратиться к профессионалам для качественного удаления ржавчины.

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