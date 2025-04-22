«Нестандартные позы» и датчики-обманки. В Госкомитете судэкспертиз рассказали, почему в авто могут не сработать подушки безопасности

Опубликовано: 22.04.2025 11:06 , Обновлено: 22.04.2025

В Госкомитете судэкспертиз объяснили, почему в некоторых автомобилях не срабатывают подушки безопасности во время ДТП. Всегда ли это - вина производителя авто? Старший инспектор сектора автотехнических экспертиз Андрей Коляда рассказал о датчиках-обманках, а также о том, как пассажиры сами увеличивают масштаб последствий аварий для своего здоровья.

Как пояснил специалист в интервью порталу Onliner.by, для того чтобы подушки безопасности сработали при ДТП, специальные датчики удара, установленные производителем на авто, должны “воспринять удар”. Только тогда система активирует установленные в авто системы безопасности - защитные подушки и ремни, которые при ударе утягиваются, чтобы водитель и пассажиры не вылетели через окно.

“Однако они не отреагируют, если удар был слишком слабым либо пришелся по касательной, когда датчики удара не восприняли это как происшествие”, - пояснил Коляда.

В качестве примера старший инспектор привёл ДТП с пешеходами или дикими животными. Как правило, водители успевают достаточно сильно снизить скорость перед ударом, а сам человек для датчиков удара, по словам специалиста, “крайне лёгкий”, чтобы запустить системы безопасности.

Кроме того, по словам Коляды, в некоторых случаях (особенно, когда речь идёт о замене подушек безопасности после ДТП) на место подушек безопасности ставят “обманки” - это удешевляет поставарийный ремонт, но делает датчики абсолютно бесполезными. Встречаются и обратные ситуацию - подушки есть, а про датчики после замены могут просто “забыть”.

Ситуации, когда при работающих датчиках не срабатывает ни одна из систем безопасности специалист назвал маловероятной.

“Система сама себя анализирует и не срабатывает, если есть какие-либо неисправности. То есть если автомобиль видит, что с подушкой безопасности что-то не то, она в действие не приведется. На приборной панели при этом будет гореть соответствующая ошибка. Но неисправность одной подушки не должна влиять на другие”, - пояснил Коляда.

А вот сами пассажиры и водитель, по его словам, могут ухудшить последствия от сработавшей системы безопасности и в результате подушки или ремни безопасности вполне могут сами нанести дополнительный вред пострадавшему. По словам Коляды, на его памяти было два таких происшествия.

“В обоих случаях удар пришелся в заднюю часть автомобиля, сработали ремни безопасности (то есть они зажали человека). В одной из аварий девушка, судя по всему, находилась в нестандартной позе. Получилось, что ремень безопасности резко прижал ее к сиденью и тем самым повредил позвоночник”, - пояснил старший инспектор, уточнив, что девушка, скорее всего, сидела повернувшись боком.

Ранее Telegraf.news рассказал об аварии, которая произошла в марте этого года в Минске. Владелец автомобиля Belgee X50, перевернувшегося в результате ДТП, решил судиться с заводом-производителем, поскольку, как утверждал водитель, в машине не сработала ни одна из систем безопасности.

«Не сработала ни одна из систем безопасности» — Владелец перевернувшегося Belgee X50 решил судиться с заводом-изготовителем