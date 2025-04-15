Белорусские эксперты определили «автомобиль года». А какую модель чаще всего покупали белорусы в 2024 году?

Опубликовано: 15.04.2025 17:07 , Обновлено: 15.04.2025

Автомобильная ассоциация «БАА», объединяющая официальных дилеров, подвела итоги продаж за 2024 год и по традиции раздала награды «лучшим из лучших» в нескольких номинациях. Результаты в какой-то степени ожидаемо отразили доминирование китайских (и белорусско-китайских) брендов, к которым вклинились также российские некоторые российские.

Кого назвали «самыми популярными» по итогам продаж? Награды, основанные на чистых цифрах за 2024 год через дилеров БАА, распределились так:

«Самый популярный седан» : Belgee S50 (7357 авто) — аналог Geely Emgrand, собираемый в Беларуси.

LADA Vesta (6009 авто) — российский седан.

LADA Granta (3981 авто) — ещё один российский представитель. «Самый популярный SUV» (кроссовер/внедорожник):

Belgee X50 (8570 авто) — он же Geely Coolray.

Belgee X70 (5669 авто) — белорусский Atlas Pro.

Voyah Free (2282 авто) — китайский премиум-кроссовер. «Самый популярный электрокар» (в номинацию «для массы» включили и электрокары, и гибриды):

Voyah Free (2282 авто) — тот же кроссовер, ставший и лучшим SUV.

Nissan X-Trail e-power (619 авто) — гибридный японский кроссовер.

FAW Bestune NAT (245 авто) — китайский электромобиль, изначально заточенный под такси. «Самый популярный коммерческий автомобиль» :

ГАЗ ГАЗель (844 авто) — российский фургон/грузовик.

ГАЗ ГАЗель Next (786 авто).

УАЗ СГР («Буханка», 501 авто) — ветеран российского автопрома.

Как видим, лидеры по реальным продажам — это белорусско-китайские Belgee/Geely, китайский же Voyah и российские LADA и ГАЗ.

Кроме объективных цифр продаж, БАА также привлекла группу из 11 экспертов, чтобы те определили победителей в нескольких «оценочных» номинациях:

«Дизайн года» (выбирали читатели портала Onliner): Audi RS6 Avant (2628 голосов) — немецкий премиум-универсал, существенный отрыв.

Voyah Free 318 (746 голосов).

Zeekr 001 (620 голосов) — китайский электромобиль. «Модель-новинка года» (выбирали из 22 авто, появившихся на рынке РБ в 2024-м):

Dongfeng BOX (китайский компакт).

Jetour T2 (китайский внедорожник).

Zeekr X (китайский кроссовер). «SUV года до 100 000 рублей» (выбор из 15 моделей):

Belgee X50 (белорусско-китайский).

Haval F7 (китайский).

Dongfeng Mage (китайский). «Автомобиль года» (в финал попали Audi Q8, Belgee X50, Geely Monjaro, LADA Vesta, Nissan X-Trail e-power, УАЗ Патриот, Voyah Free):

Voyah Free (китайский).

Audi Q8 (немецкий).

Belgee X50 (белорусско-китайский).

Фото: av.by

Здесь победители также преимущественно китайские или белорусско-китайские, за исключением немецкого премиума, который всё ещё находит своих ценителей, несмотря на санкции и рыночные тенденции.

А главный титул «Автомобиль года» в этот раз, по мнению узкого круга экспертов, заслужил китайский Voyah Free, ставший, таким образом, двойным победителем — и по продажам «электрокаров», и по мнению экспертов.

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