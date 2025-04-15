Белорусские эксперты определили «автомобиль года». А какую модель чаще всего покупали белорусы в 2024 году?
Автомобильная ассоциация «БАА», объединяющая официальных дилеров, подвела итоги продаж за 2024 год и по традиции раздала награды «лучшим из лучших» в нескольких номинациях. Результаты в какой-то степени ожидаемо отразили доминирование китайских (и белорусско-китайских) брендов, к которым вклинились также российские некоторые российские.
Кого назвали «самыми популярными» по итогам продаж? Награды, основанные на чистых цифрах за 2024 год через дилеров БАА, распределились так:
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«Самый популярный седан» :
Belgee S50 (7357 авто) — аналог Geely Emgrand, собираемый в Беларуси.
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LADA Vesta (6009 авто) — российский седан.
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LADA Granta (3981 авто) — ещё один российский представитель.
«Самый популярный SUV» (кроссовер/внедорожник):
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Belgee X50 (8570 авто) — он же Geely Coolray.
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Belgee X70 (5669 авто) — белорусский Atlas Pro.
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Voyah Free (2282 авто) — китайский премиум-кроссовер.
«Самый популярный электрокар» (в номинацию «для массы» включили и электрокары, и гибриды):
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Voyah Free (2282 авто) — тот же кроссовер, ставший и лучшим SUV.
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Nissan X-Trail e-power (619 авто) — гибридный японский кроссовер.
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FAW Bestune NAT (245 авто) — китайский электромобиль, изначально заточенный под такси.
«Самый популярный коммерческий автомобиль» :
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ГАЗ ГАЗель (844 авто) — российский фургон/грузовик.
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ГАЗ ГАЗель Next (786 авто).
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УАЗ СГР («Буханка», 501 авто) — ветеран российского автопрома.
Как видим, лидеры по реальным продажам — это белорусско-китайские Belgee/Geely, китайский же Voyah и российские LADA и ГАЗ.
Кроме объективных цифр продаж, БАА также привлекла группу из 11 экспертов, чтобы те определили победителей в нескольких «оценочных» номинациях:
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«Дизайн года» (выбирали читатели портала Onliner):
Audi RS6 Avant (2628 голосов) — немецкий премиум-универсал, существенный отрыв.
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Voyah Free 318 (746 голосов).
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Zeekr 001 (620 голосов) — китайский электромобиль.
«Модель-новинка года» (выбирали из 22 авто, появившихся на рынке РБ в 2024-м):
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Dongfeng BOX (китайский компакт).
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Jetour T2 (китайский внедорожник).
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Zeekr X (китайский кроссовер).
«SUV года до 100 000 рублей» (выбор из 15 моделей):
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Belgee X50 (белорусско-китайский).
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Haval F7 (китайский).
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Dongfeng Mage (китайский).
«Автомобиль года» (в финал попали Audi Q8, Belgee X50, Geely Monjaro, LADA Vesta, Nissan X-Trail e-power, УАЗ Патриот, Voyah Free):
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Voyah Free (китайский).
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Audi Q8 (немецкий).
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Belgee X50 (белорусско-китайский).
Здесь победители также преимущественно китайские или белорусско-китайские, за исключением немецкого премиума, который всё ещё находит своих ценителей, несмотря на санкции и рыночные тенденции.
А главный титул «Автомобиль года» в этот раз, по мнению узкого круга экспертов, заслужил китайский Voyah Free, ставший, таким образом, двойным победителем — и по продажам «электрокаров», и по мнению экспертов.
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