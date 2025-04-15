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Белорусские эксперты определили «автомобиль года». А какую модель чаще всего покупали белорусы в 2024 году?

Белорусские эксперты определили «автомобиль года». А какую модель чаще всего покупали белорусы в 2024 году?
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Автомобильная ассоциация «БАА», объединяющая официальных дилеров, подвела итоги продаж за 2024 год и по традиции раздала награды «лучшим из лучших» в нескольких номинациях. Результаты в какой-то степени ожидаемо отразили доминирование китайских (и белорусско-китайских) брендов, к которым вклинились также российские некоторые российские.

Кого назвали «самыми популярными» по итогам продаж? Награды, основанные на чистых цифрах за 2024 год через дилеров БАА, распределились так:

  • «Самый популярный седан» :

    Belgee S50 (7357 авто) — аналог Geely Emgrand, собираемый в Беларуси.

  • LADA Vesta (6009 авто) — российский седан.

  • LADA Granta (3981 авто) — ещё один российский представитель.

    «Самый популярный SUV» (кроссовер/внедорожник):

  • Belgee X50 (8570 авто) — он же Geely Coolray.

  • Belgee X70 (5669 авто) — белорусский Atlas Pro.

  • Voyah Free (2282 авто) — китайский премиум-кроссовер.

    «Самый популярный электрокар» (в номинацию «для массы» включили и электрокары, и гибриды):

  • Voyah Free (2282 авто) — тот же кроссовер, ставший и лучшим SUV.

  • Nissan X-Trail e-power (619 авто) — гибридный японский кроссовер.

  • FAW Bestune NAT (245 авто) — китайский электромобиль, изначально заточенный под такси.

    «Самый популярный коммерческий автомобиль» :

  • ГАЗ ГАЗель (844 авто) — российский фургон/грузовик.

  • ГАЗ ГАЗель Next (786 авто).

  • УАЗ СГР («Буханка», 501 авто) — ветеран российского автопрома.

Как видим, лидеры по реальным продажам — это белорусско-китайские Belgee/Geely, китайский же Voyah и российские LADA и ГАЗ.

Кроме объективных цифр продаж, БАА также привлекла группу из 11 экспертов, чтобы те определили победителей в нескольких «оценочных» номинациях:

  • «Дизайн года» (выбирали читатели портала Onliner):

    Audi RS6 Avant (2628 голосов) — немецкий премиум-универсал, существенный отрыв.

  • Voyah Free 318 (746 голосов).

  • Zeekr 001 (620 голосов) — китайский электромобиль.

    «Модель-новинка года» (выбирали из 22 авто, появившихся на рынке РБ в 2024-м):

  • Dongfeng BOX (китайский компакт).

  • Jetour T2 (китайский внедорожник).

  • Zeekr X (китайский кроссовер).

    «SUV года до 100 000 рублей» (выбор из 15 моделей):

  • Belgee X50 (белорусско-китайский).

  • Haval F7 (китайский).

  • Dongfeng Mage (китайский).

    «Автомобиль года» (в финал попали Audi Q8, Belgee X50, Geely Monjaro, LADA Vesta, Nissan X-Trail e-power, УАЗ Патриот, Voyah Free):

  • Voyah Free (китайский).

  • Audi Q8 (немецкий).

  • Belgee X50 (белорусско-китайский).

Фото: av.by
Фото: av.by

Здесь победители также преимущественно китайские или белорусско-китайские, за исключением немецкого премиума, который всё ещё находит своих ценителей, несмотря на санкции и рыночные тенденции.

А главный титул «Автомобиль года» в этот раз, по мнению узкого круга экспертов, заслужил китайский Voyah Free, ставший, таким образом, двойным победителем — и по продажам «электрокаров», и по мнению экспертов.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что повышенный утилизационный сбор на автомобили в Беларуси уже действует, но цены на новые машины пока существенно не выросли, а в целом и вовсе подешевели, по данным Белстата. Почему так происходит и, главное, когда ждать подорожания?

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