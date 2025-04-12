"Товарищ полковник, вы точно были в РБ этой зимой?" – Белорусы поспорили с ГАИ из-за предложения запретить всесезонные шины

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Опубликовано: 12.04.2025 12:30 , Обновлено: 13.04.2025

Представители белорусской Госавтоинспекции в очередной раз подняли вопрос о введении запрета на использование всесезонных шин в Беларуси в зимний период. О том, что уже готовятся соответствующие поправки в действующие Правила дорожного движения, на днях в эфире одного из гостелеканалов рассказал замначальника главного управления ГАИ Александр Войтешко.

“Мы прекрасно понимаем, что зимняя резина работает в зимних условиях при пониженных температурах гораздо лучше, чем летняя. Всесезонная же - это что-то и не зимнее, и не летнее, что-то среднее, фактически - вариант промежуточный”, - заявил Войтешко в эфире гостелеканала “НТВ-Беларусь”.

По его словам, в настоящее время в ГАИ рассматриваются новые изменения в ПДД, где применение и использование шин всесезонного характера (All Seasons) зимой будет запрещены.

При этом представитель белорусской Госавтоинспекции сослался на действующий технический регламент Таможенного союза (№ 018 от 2011 года), в котором прописано, что зимой все автомобили должны быть оснащены шинами под маркировкой M+S, M&S или MS, а также с тремя горными вершинами или пиками (маркировка 3PMSF). Этот техрегламент, как пояснил Войтешко, обязателен для исполнения и в Беларуси. “Всесезонка” же, по его словам, “фактически является вне закона” на территории Таможенного союза зимой.

[info_b]Отметим, что аббревиатурой 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake), принятой в Евросоюзе с 2012 года и прописанной в техрегламенте Таможенного союза, маркируют те модели шин, которые успешно прошли испытания на снежном покрытии, а их производитель гарантирует, что они способны обеспечить минимальные требования к безопасности езды по снежному покрытию. Несмотря на то, что для любых зимних шин эта отметка является обязательной, многие всесезонные модели также проходят эти испытания и получают такую же маркировку.[/info_b]

Под роликом, выложенным в TikTok-аккаунте гостелеканала “Беларусь 1”, развернулась бурная дискуссия по поводу возможного запрета всесезонных шин. Многие зрители признались, что пользовались зимой именно таким типом “резины”. Объяснить это можно в том числе и экономией - ведь, как следует из названия, этот тип шин можно использовать круглый года, а следовательно - водителям не нужно тратиться на шиномонтаж два раза в год, чтобы сменить летнюю “резину” на зимнюю и обратно.

При этом, как утверждают некоторые комментаторы, “всесезонка” зимой у них не вызвала никаких нареканий.

“Выбирал и выбираю всесезонную резину и очень доволен, езжу постоянно круглый год, в данном интервью четкого и понятного ответа я не услышал”, - написал один из зрителей.

В качестве аргумента тому, что запрещать всесезонные шины в Беларуси нет смысла, приводили заметно изменившийся характер климата в стране за последние годы. Ведь зимние снегопады с сугробами и длительным периодом устойчивого снежного покрова, кажется, ушли в прошлое и белорусским водителям приходится привыкать, скорее, к неустойчивым условиям “калянуля”, когда температура воздуха в течение суток скачет от плюса к минусу, а на дорогах большую часть прошедшей зимы были скорее гололёд и слякоть, чем снежный покров.

“Товарищ полковник, а вы точно в Беларуси были этой зимой? По-моему, всесезонка - это именно те шины, которые должны быть в РБ зимой”, - отметил один из зрителей.

[info_b]Кстати, маркировка M+S , которую можно увидеть на многих всесезонных шинах, с английского (Mud+Snow) именно это и означают: “грязь + снег”. Производители, ставя эту маркировку на свою продукцию, утверждают, что такие шины должны пережить и первый снег, и слякоть, и благополучно выбраться из лёгкой грязи. А вот нормального “снежного зацепа” такая резина, действительно, не гарантирует - только если аббревиатуру M+S в маркировке дополняет значок снежинки. Он указывает на то, что сцепление таких шин со снегом равно или превосходит допустиммые значения. [/info_b]

“Я думаю, прежде чем милиции что-то говорить, пусть это научные институты проверят в лабораторных исследованиях и продемонстрируют результаты, у нас есть же “БелШина” там пусть проверяют!!!” - потребовал научных обоснований анонсированного запрета один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, выступая в эфире одного из гостелеканалов, рассказал о планах внести изменения в перечень неисправностей, при которых транспорту запрещено участвовать в дорожном движении. В частности, речь шла о запрете на использование всесезонных шин.

«Очень легко приводит к заносу» — Глава ГАИ Беларуси предложил запретить использовать эти шины

По словам руководителя ГАИ, зимние ДТП показали, что транспорт “очень легко приводит к заносу”, если водитель на переднюю ось поставил зимние шины, а на заднюю — всесезонные. В качестве примера Ротченков привел ДТП с маршруткой под Минском, когда на скользкой дороге она съехала в кювет, пострадали пассажиры.

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