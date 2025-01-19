Под Минском маршрутка слетела в кювет и перевернулась — 6 человек в больнице
Утром 19 января примерно в 10 утра недалеко от Минска произошло ДТП с участием маршрутного такси Mersedes. В МВД Беларуси опубликовало фотографии с месте происшествия.
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В Министерстве здравоохранения позже сообщили, что пострадали 7 человек, 6 госпитализировали в Минскую областную больницу, Минскую областную детскую больницу и больницу скорой медицинской помощи Минска.
“У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы”, — заявили в Минздраве.
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Инцидент случился в Минском районе на 3 км автодороги Н24956, ведущей к Мачулищам от трассы Р-23 “Минск – Микашевичи”.
По предварительным данным, 34-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся.
В результате аварии семь пассажиров, среди которых 11-летний ребенок, доставили в медицинское учреждение для обследования.
На месте происшествия прибыли сотрудники ГАИ.
В МВД напомнили водителям о необходимости выбора безопасной скорости в зависимости от погодных и дорожных условий, а также о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами
Ранее Telegraf.news писал, что в Минске грузовик столкнулся с автобусом МАЗ. В столичной ГАИ сообщили, что из людей никто не пострадал, а вот у транспорта — механические повреждения.