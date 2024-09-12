"Только троллейбусы не могу водить" - Глава Минлесхоза Беларуси показал свои права, "чтобы ни у кого не было сомнений"

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Опубликовано: 12.09.2024 15:53 , Обновлено: 12.09.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик 12 сентября сел за руль сортиментовоза - специального грузовика для перевозки древесины. Как заверили в Минлесхозе, права на управление этим транспортом у Кулика есть.

“Чтобы ни у кого не было сомнений в профессионализме министра-водителя, Александр Кулик продемонстрировал присутствовавшим гостям свое водительское удостоверение”, - написали в Telegram-канале ведомства, однако кадр с этой демонстрацией прав не показали.

“Только троллейбус не могу водить. А так, все категории есть!” - заверил сам глава Минлесхоза.

К слову, как сообщили в ведомстве, 22 новых сортиментовоза 12 сентября пополнили технический парк лесной отрасли.

[info_b]Сортиментовоз – это специализированный тип грузовиков, которые применяют для перевозки различных видов необработанного дерева, лесоматериалов и не только. Сортиментовоз, как правило, снабжен специальной конструкцией для удобной и безопасной загрузки и выгрузки бревен, досок, брусков и подобного. [/info_b]

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Кстати, в начале августа в Быховском лесхозе на Могилевщине за рулем харвестера оказался премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В Telegram-канале правительства показали кадры.

Скриншот: Telegram-канал "Правительство Беларуси"

[info_b]Харвестер — это лесозаготовительный комбайн, который занимается валкой деревьев, обрубкой сучьев, сортировкой древесины и не только.[/info_b]

По информации Минлесхоза, управлять этим транспортом Головченко научил оператор харвестера Чериковского лесхоза Александр Сакович.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр Кулик на выездном заседании коллегии ведомства в Поставском лесхозе 28 августа потребовал привлекать к ответственности руководителей предприятий за “элементарные вещи”. По словам главы ведомства, «отдельные руководители» не понимают, что такое «имидж отрасли».

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