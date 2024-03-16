"Температура выше" - ГАИ объявила о "дополнительных мерах" по всей Беларуси на выходных

Опубликовано: 16.03.2024 13:25 , Обновлено: 16.03.2024

Госавтоинспекция Беларуси в Telegram предупредила жителей о "дополнительных мерах" по обеспечению безопасности определенных участников дорожного движения 16 и 17 марта. В чем причина?

Как отметили в ГАИ, “температура выше - дорожное движение интенсивнее”. Там объяснили, что “вместе с потеплением становится актуальной проблема безопасного участия в дорожном движении велосипедистов, пешеходов на средствах персональной мобильности и водителей мототранспорта”.

Поэтому по всей стране наряды дорожно-патрульных служб проконтролируют соблюдение ПДД как водителями и мотоциклистами, так велосипедистами и пешеходами, в том числе на средствах персональной мобильности. Конечно, в особом фокусе - пьяные и “бесправники”.

В ведомстве также напомнили, что в связи с увеличением интенсивности дорожного движения водителям необходимо:

быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке,

выбирать безопасную скорость,

отказаться от необдуманных перестроений, обгонов и опережений,

обеспечить безопасную перевозку детей в машине.

А пешеходам, конечно, важно быть особо внимательными при переходе проезжей части и в темноте использовать фликеры.

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