В ГАИ назвали область, где решили ловить проезжающих на мигающий светофор белорусов

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Опубликовано: 15.03.2024 15:55 , Обновлено: 15.03.2024

В преддверии выходных Госавтоинспекция Беларуси сообщила о намерении взять под особый контроль ситуацию с проездом на запрещающий сигнал светофора. В каком регионе автомобилистов будут проверять на соблюдение ПДД и как долго продлится "профилактическая" акция?

С пятницы 15 марта по понедельник 18 марта ГАИ Гродненской области пообещала контролировать ситуацию с соблюдением ПДД на дорогах в своем регионе.

Наибольшее внимание решили обратить на “соблюдение водителями требований светофорного регулирования при проезде перекрестков и кольцевых развязок”.

Необходимость проведения профилактической акции в ведомстве связали с большим количество ДТП произошедших по этой причине. По информации ГАИ, с начала года жители Гродненской области угодили в 6 ДТП проезжая на “запрещающий сигнал светофора”.

“Чаще всего попытка быстро «проскочить» на мигающий сигнал светофора показывает ваше безответственное и равнодушное отношение не только к личной безопасности, но и к безопасности других участников дорожного движения. Экономя несколько секунд пути, Вы рискуете создать не только аварийную ситуацию, но и вовсе попасть в ДТП.”, — напомнили в ведомстве.

Ранее Телеграф рассказывал о иных дорожных акциях, которые планирует провести в ближайшие время ГАИ. Где и когда именно они пройдут?

ГАИ Беларуси объявила декаду «профилактики» на дорогах. Где и кому приготовиться?