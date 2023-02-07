Белорусов предупредили об очередях на техосмотр. Как записаться онлайн?
В «Белтехосмотре» предупредили, что скоро (весной-летом) на диагностических станциях могут начать образовываться очереди. И предложили, чтобы сэкономить время, записываться на прохождение техосмотра предварительно, онлайн.
Для этого нужно сделать всего несколько простых шагов.
Сначала нужно зайти на сайт gto.by. Там выбрать раздел «Онлайн запись»:
Далее в поле «Услуги» выбрать «Проведение гостехосмотра», выбрать подходящий регион и станцию, нажать на кнопку «Записаться»:
Затем нужно выбрать дату и время проведения гостехосмотра:
После чего заполнить контактные данные и информацию о транспортном средстве:
Потом надо подтвердить номер телефона (код вышлют по СМС) и нажать на кнопку «ввести».
И, в конце концов, выбрать способ и время в поле «Напоминание о записи» и нажать кнопку «Записаться».