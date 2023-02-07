Белорусов предупредили об очередях на техосмотр. Как записаться онлайн?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.02.2023 17:09 , Обновлено: 07.02.2023

В «Белтехосмотре» предупредили, что скоро (весной-летом) на диагностических станциях могут начать образовываться очереди. И предложили, чтобы сэкономить время, записываться на прохождение техосмотра предварительно, онлайн.

Для этого нужно сделать всего несколько простых шагов.

Сначала нужно зайти на сайт gto.by. Там выбрать раздел «Онлайн запись»:

Далее в поле «Услуги» выбрать «Проведение гостехосмотра», выбрать подходящий регион и станцию, нажать на кнопку «Записаться»:

Затем нужно выбрать дату и время проведения гостехосмотра:

После чего заполнить контактные данные и информацию о транспортном средстве:

Потом надо подтвердить номер телефона (код вышлют по СМС) и нажать на кнопку «ввести».

И, в конце концов, выбрать способ и время в поле «Напоминание о записи» и нажать кнопку «Записаться».