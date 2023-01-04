Техосмотр в 2022 году прошли на 15.8% меньше белорусов, чем в 2021

Опубликовано: 04.01.2023 11:52 , Обновлено: 04.01.2023

В 2022 году техосмотр прошли 1 млн 340,6 тыс. человек, что на 15,8%, чем в 2021-м году. Об этом сообщили в «Белтехосмотре».

Из общего числа разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении 82,4% (1 105 104) составили разрешения для физлиц.

Также в «Белтехосмотре» опубликовали график. На нем видно, что больше всего белорусов прошли техосмотр в марте 2022 года (почти 160 тыс. человек), меньше всего — в декабре (81 тыс. человек).

[info_b]За не пройденный техосмотр белорусам грозит штраф до трех базовых величин (сейчас 111 рублей). [/info_b]

Напомним, что осенью в Беларуси заработали камеры фиксации отсутствия техосмотра. Однако, по всей видимости, белорусы за разрешениями так и не пошли.

Ранее Телеграф писал, что в ноябре все больше белорусовначали получать «письма счастья» за не пройденный техосмотр после того, как их «словили» камеры фиксации. Некоторые поделились фотографиями своих уведомлений и рассказали, как, где и что произошло.