Так нужно ли прогревать авто осенью и зимой? Эксперты объяснили, стоит ли сделать это за 5 минут или вообще в движении

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Опубликовано: 25.10.2024 13:42 , Обновлено: 25.10.2024

Прогрев двигателя автомобиля - процедура, которая может рассорить многих автомобилистов. Одни полагают, что это стоит делать только зимой, другие же уверены, что в этом и вовсе нет никакой необходимости. Как же обстоят дела на самом деле? Узнали, что думают об этом процессе эксперты и как избежать штрафа, если вы всё же решите практиковать прогрев двигателя.

Вопрос о необходимости прогрева автомобиля всегда вызывал горячие споры среди автолюбителей, механиков и экспертов. Сторонники прогрева автомобиля уверены, что это способствует лучшей работе двигателя в холодную погоду, позволяя маслу распределиться по всем узлам и обеспечивая необходимую смазку. Такой подход теоретически может предотвратить износ деталей и увеличить срок службы автомобиля.

С другой стороны, противники долгого прогрева утверждают, что современные двигатели сконструированы таким образом, что могут нормально функционировать сразу после запуска. Они заявляют, что нецелесообразное ожидание приводит к дополнительным выбросам и ненужному расходу топлива. Более того, многие советуют просто начинать движение, позволяя автомобилю прогреваться во время движения, что по их мнению является более эффективным способом использования энергии.

Когда нужно прогревать автомобиль? Мнения экспертов

По мнению блогера-автомобилиста и ведущего YouTube-канала на автомобильную тематику Стаса Асафьева, с не прогревшимся мотором лучше не ездить. На это есть ряд причин. Во-первых, для того чтобы все узлы автомобиля начали эффективно работать, они должны как следует прогреться. Во-вторых, моторное масло, которое в момент покоя стекает со всех механизмов в поддон, в холодное время года загустевает. Чтобы масло разогрелось и распределилось по всему мотору, нужно выждать какое-то время.

“Если на улице ниже 15 градусов, то достаточно прогреть автомобиль в течение 5 минут; если температура ниже 0, то лучше увеличить время до 10 минут. Ничего от этого не случится, и вы никуда не опоздаете. А у автомобиля вы продлите срок эксплуатации”, - заверил эксперт.

Многие комментаторы заметили, что правило может быть рабочим, но согласно ПДД не реализуется в полной мере. Так, многие пользователи отметили, что в их странах стоять с заведённым двигателем воспрещается.

“У нас в Казахстане нельзя стоять с заведённым двигателем, иначе штраф”, - написал один из комментаторов.

“В Германии запрещено законом стоять с работающим двигателем более 5 минут, и машины по 200 тысяч километров проезжают и потом едут в РФ с пробегом 70 тысяч и ещё столько же ездят. Вот и делайте выводы”, - рассказал другой комментатор.

[info_b]К слову, ПДД Беларуси гласят, что остановка на время более 5 минут и стоянка транспортного средства, в том числе в местах, отведенных для отдыха, должны осуществляться с неработающим двигателем (п. 140 ПДД). Утренний прогрев автомобиля также относится к правилу о стоянках. Его нарушение влечёт наложение штрафа в размере 1 базовой величины (40 рублей).[/info_b]

Мнение же других пользователей, как водится, разделилось.

“Есть хоть один известный вам случай или знакомый, у которого сломался двигатель или коробка из-за непрогрева?” - задался вопросом кто-то.

“Мне говорили всегда смотреть на тахометр, и когда упадет ниже 10, то можно трогаться”, - написал один из комментаторов.

“Читал инструкцию к BMW: запустить и начать движение на малых оборотах. Грею, когда сильный мороз, и то в случаях, когда везу сына”, - высказался другой.

Однако некоторые автоэксперты уверены, что в прогреве автомобиля на стоянке нет нужды. Так, например, автоэксперт Петр Баканов заверил, что прогреть автомобиль можно сразу по ходу движения после запуска двигателя. Он порекомендовал двигаться не спеша, со скоростью 20-30 км/ч, на протяжении 2-5 км. По его мнению, двигатель прогреется эффективнее, и нужды в стоянке, которая может повлечь штраф, не будет.

«Прогрев вообще для современного автомобиля не нужен. Это пришло к нам со времен карбюраторных машин, где действительно без прогрева машина ехала, скажем так, плохо либо вообще глохла. Карбюратор, по сути, «повар», который смешивает частичку бензина с воздухом и в дальнейшем это засасывается в цилиндр», - высказался автомобилист.

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Как эффективно прогреть автомобиль на стоянке?

Автоэксперт YouTube-канала KhaDm.drive рассказал, как правильно прогреть автомобиль, стоя на стоянке. По его словам, при запуске двигателя не стоит включать печку. Это только заберёт тепло с и без того холодного двигателя, и стоять придётся дольше. Лучше включить обогрев сиденья (если он есть). Когда обороты двигателя начнут падать и двигатель прогреется до плюсовой температуры, можно начинать движение.

В случае запланированного прогрева двигателя лучше выбирать короткие интервалы и стараться сразу после этого начинать движение, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя и избежать штрафов. Таким образом, можно и заботиться о своем автомобиле, и следовать правилам.

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