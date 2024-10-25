Как понять, что перед зимой нужно поменять аккумулятор авто? Обратите внимание на эти 6 признаков

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Опубликовано: 25.10.2024 10:24 , Обновлено: 25.10.2024

Аккумулятор автомобиля - это почти что сердце машины. Если он не работает, авто не заведется, и вы не сможете никуда поехать. Особенно это актуально перед наступлением зимних холодов. Но как узнать, когда пора менять батарею? Вот 6 наиболее важных признаков и советов, которые помогут вам определить, готов ли ваш аккумулятор к выходу на пенсию.

Автомобильный аккумулятор необходим для бесперебойной работы автомобиля. Знание сроков его замены поможет предотвратить неожиданные поломки и обеспечить эффективную работу автомобиля. Обращайте внимание на перечисленные ниже признаки и не медлите с заменой аккумулятора, если он показывает хотя бы один из них. В конце концов, лучше вложить деньги в новый аккумулятор, чем застрять на обочине.

Медленный запуск двигателя

Одним из наиболее распространенных признаков разряженной батареи является низкая скорость запуска двигателя. Такую причину, среди прочих, назвали в Американской автомобильной ассоциации (American Automobile Association, AAA).

Если при повороте ключа двигатель запускается дольше обычного, это может указывать на то, что аккумулятор разряжается.

Стоит проверить аккумулятор, если это происходит часто.

Предупреждающие лампочки на приборной панели

Современные автомобили оснащены датчиками, которые контролируют различные компоненты, в том числе и аккумулятор.

Так, в AAA одной из причин назвали включение контрольной лампы заряда аккумулятора.

Кроме того, если на приборной панели загорается значок батареи, значит, вероятно, возникла проблема. Ее не стоит игнорировать.

Фары

Также в Американской автомобильной ассоциации отметили, что стоит обратить внимание на и фары.

Если ваши фары светят тусклее, чем обычно, особенно ночью, это может означать, что аккумулятор не справляется с питанием электрических компонентов автомобиля.

[info_b]Слабый аккумулятор все еще может завести автомобиль, но его производительность будет низкой.[/info_b]

Как продлить срок службы аккумулятора авто? Это надо сделать всем белорусским водителем до начала зимы

Вздутый корпус аккумулятора

Иногда экстремальные температуры могут привести к вздутию корпуса аккумулятора. Это признак того, что батарея повреждена и не работает должным образом. Если вы заметили вздувшийся аккумулятор, немедленно замените его, заявили эксперты портала Reidas Official.

[info_b]Езда с таким аккумулятором может быть опасной.[/info_b]

Необходима частая помощь при запуске

Если вам часто приходится заводить автомобиль с помощью проводов или стартера, это явный признак того, что аккумулятор больше не может держать заряд.

Новый аккумулятор поможет сэкономить время и силы.

Коррозия клемм аккумулятора

Проверьте клеммы аккумулятора на наличие белого, пепельного цвета. Коррозия может вызвать проблемы с подключением и является признаком износа аккумулятора.

[info_b]Регулярно очищайте клеммы, но если коррозия очень сильная, подумайте о покупке нового аккумулятора.[/info_b]

Как продлить срок службы автомобильного аккумулятора?

Чтобы ваша батарея служила дольше, нужно соблюдать несколько важных правил.

Выключайте электронику при выключенном двигателе

Если оставить включенными фары, радио или кондиционер при выключенном двигателе, аккумулятор может быстро разрядиться. Убедитесь, что все выключено, прежде чем выходить из машины.

Регулярно ездите на своем автомобиле

Коротких поездок может быть недостаточно для подзарядки аккумулятора. Более длительные поездки помогают поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии.

Почаще проверяйте аккумулятор

Регулярная проверка в автосервисах или домашних условиях поможет выявить потенциальные проблемы до того, как они станут серьезными.

Содержите аккумулятор в чистоте

Грязь и коррозия на аккумуляторе могут повлиять на его работу. При необходимости протрите поверхность батареи и очистите клеммы.

Ранее Telegraf.news писал, что многие автомобилисты задаются вопросом, на какое время можно оставить машину, чтобы потом не возникло проблем с ее запуском (особенно зимой). Эксперты рассказали, как быстро разряжается аккумулятор в припаркованном автомобиле и как продлить это время. Что влияет на быструю разрядку и как этого не допустить?

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