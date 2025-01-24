«Тайные пассажиры» минского аэропорта пожаловались на «некорректных и навязчивых» таксистов

Опубликовано: 24.01.2025 08:08 , Обновлено: 24.01.2025

Национальный аэропорт Минск подвёл промежуточные итоги программы мониторинга качества услуг "Тайный пассажир", начатую в марте 2024 года. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие "болевые точки" столичной воздушной гавани помогли выявить участники программы.

[info_b]Участникам программы “Тайный пассажир” предлагали заполнять чек-лист после каждого вылета или прилета через Национальный аэропорт Минск (любой авиакомпанией). По итогам этих чек-листов в компании составляют ежеквартальные отчеты с подробными результатами и практическими рекомендациями.[/info_b]

Как сообщили 23 января в пресс-службе Национального аэропорта, в оценка качество услуг аэропорта, по мнению “тайных пассажиров”, остаётся “на достаточно высоком уровне”. Однако, без замечаний и предложений не обошлось.

В частности, “тайные пассажиры” пожаловались на “некорректное и навязчивое” поведение водителей такси в здании аэровокзала. Информацию об этом руководство аэропорта направило в столичный отдел внутренних дел на воздушном транспорте. А с обслуживающим персоналом аэропорта пришлось провести “дополнительную работу по улучшению культуры обслуживания пассажиров”, признались в компании.

Ещё одно письмо администрация аэропорта направило в “Минсктранс” - для корректировки работы общественного транспорта, связывающего столицу с аэропортом.

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Ряд замечаний “тайных пассажиров” касались работы сервиса “Оплати” в аэропорту, а для держателей статусных карт Visa, Mastercard и “Белкарт” по итогам анализа предложений и вовсе организовали отдельные стойки регистрации.

Кроме того, “тайные пассажиры” внесли ряд предложений по ориентированию в аэровокзале. Их пообещали учесть при разработке новой системы навигации, которую планируют реализовать в 2025 году. На первое полугодие этого года в аэропорту также запланирована замена стеклопакетов на фасадных витражах здания аэровокзала и завершение строительства временной плоскостной автостоянки, которая должна помочь решить проблему нехватки парковочных мест.

Ранее Telegraf.news рассказал, какие бонусы пообещало руководство столичного аэропорта наиболее активным “тайным пассажирам”, а также участникам программы, подготовившим самые информативные отчеты.

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