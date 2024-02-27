Минский аэропорт предложил белорусам стать «тайным пассажиром». И пообещал бонусы

Опубликовано: 27.02.2024 18:31 , Обновлено: 31.03.2024

Национальный аэропорт Минск сообщил о том, что с 1 марта запускает программу мониторинга качества услуг под названием «Тайный пассажир». Таким образом руководство аэропорта решило наладить более тесную связь с пассажирами, узнать, как люди оценивают качество услуг на разных этапах обслуживания. И пообещало бонусы «первым и наиболее активным участникам программы».

Что именно оценивать

Организаторы рассказали, что пассажирам необходимо будет оценить сферу оказания услуг в аэропорту, регистрацию, предполетный досмотр, таможенный и паспортный контроль, обслуживание по прилете (доставка с борта до здания терминала, выдача багажа и т. д.) и другое. Участники программы также смогут поделиться мнением о недостатках и достоинствах сервиса Национального аэропорта Минск по сравнению с другими аэропортами и высказать предложения по улучшению качества обслуживания.

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Как стать участником

Срок проведения программы утвердили с весны до конца года. И объяснили, как стать «Тайным пассажиром».

Для регистрации в качестве участника необходимо заполнить заявку, сообщили в аэропорту. И разъяснили, что дальше.

«Зарегистрированный участник получает и заполняет чек-лист после каждого полета (вылет или прилет) через Национальный аэропорт Минск (любой авиакомпанией) с приложением фотографии/копии посадочного талона не позднее 10 дней со дня перелета. По итогам программы выявляется главная группа респондентов – это участники программы, приславшие не менее пяти заполненных чек-листов, а также участники с ограниченными возможностями здоровья, приславшие не менее двух чек-листов. Потом составляются ежеквартальные отчеты с результатами исследования и рекомендациями».

Бонусы для «Тайных пассажиров»

Первым и наиболее активным участникам программы, а также участникам, подготовившим самые информативные отчеты, пообещали бесплатное обслуживание в залах бизнес-класса на определенный период. И еще фирменные поощрительные сувениры.

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