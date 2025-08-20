Суд в Ганцевичах взыскал с 14-летнего самокатчика более 7 000 рублей ущерба
Суд Ганцевичского района взыскал с 14-летнего подростка компенсацию за наезд на женщину на электросамокате. Об этом деле рассказала пресс-служба Верховного суда.
По материалам дела, в марте 2025 года 14-летний подросток не справился с управлением электросамоката и совершил наезд на женщину.
В результате потерпевшая получила менее тяжкие телесные повреждения, которые привели к «длительному расстройству здоровья на срок не более 4 месяцев».
[inf]Уголовное дело не возбуждалось, так как самокатчик не достиг 16-летнего возраста.[/inf]
Из-за полученных травм женщина не работала с апреля по июнь, около месяца передвигалась на костылях и нуждалась в посторонней помощи. Кроме того, как установил суд, при падении повредился её мобильный телефон, ремонт которого обошёлся в 360 рублей . Общие затраты на лечение составили 714,09 рубля . В суде она также просила взыскать 8 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
В итоге суд постановил взыскать с подростка компенсацию морального вреда в размере 6 000 рублей и материального вреда на общую сумму 1 074,09 рубля (ремонт телефона и лечение). В решении отдельно оговаривается, что если у несовершеннолетнего нет доходов или имущества, то вред должны возместить его родители в долевом порядке.
Решение суда вступило в законную силу.
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