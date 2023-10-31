Стало известно, когда белорусским водителям начнут выдавать электронные разрешения о прохождении техосмотра

Опубликовано: 31.10.2023 13:15 , Обновлено: 31.10.2023

Стало известно, когда белорусским водителям планируют начать выдавать разрешения о прохождении техосмотра в электронном виде. Новые сроки во вторник, 31 октября, озвучил начальник управления организации государственного технического осмотра УП "Белтехосмотр" Михаил Михаловский.

По его словам, электронные разрешения, на которые поручило перейти белорусское правительство, планируется ввести в обиход уже в январе 2024 года, сообщило агентство Sputnik.

В настоящее время разработка программного обеспечения, необходимого для перехода на электронные разрешения, до конца не завершена. Но, по словам Михаловского, “если, конечно, не подведут разработчики”, систему выдачи электронных разрешений в январе запустят в тестовом режиме. При этом бумажные диагностические кары пока по-прежнему будут использовать, но будут “стремимся к тому, чтобы полноценно “цифру” реализовывать”, пояснил представитель “Белтехосмотра”.

Напомним, весной этого года в “Белтехосмотре” предложили автовладельцам за месяц напоминать об окончании разрешения на допуск к участию в дорожном движении по СМС или электронной почте. Для этого нужно подключить специальную услугу.

«Белтехосмотр» предложил сообщать об окончании техосмотра за месяц. Как получить услугу?

А недавно “Белтехосмотр” также запустил собственное мобильное приложение. С его помощью у водителя появилась возможность запланировать прохождение гостехосмотра в удобный день и удобное время, оплатить услуги и административные процедуры, проверить срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и прочее.

«Белтехосмотр» представил белорусам свое приложение. Что умеет?