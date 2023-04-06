«Белтехосмотр» предложил сообщать об окончании техосмотра за месяц. Как получить услугу?
В «Белтехосмотре» предложили автовладельцам за месяц напоминать об окончании разрешения на допуск к участию в дорожном движении по СМС или электронной почте. Для этого нужно подключить специальную услугу.
Она называется «Проверка срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении» и доступна только зарегистрированным пользователям в личном кабинете на сайте «Белтехосмотра».
На предприятии даже создали видеоинструкцию, как белорусам создать этот личный кабинет:
После регистрации вам нужно будет зайти в раздел «Транспортные средства» и добавить туда информацию о своем автомобиле. А именно:
- марку и модель;
- регистрационный знак;
- свидетельство о регистрации.
После этого вам будет видна информация о сроке действия разрешения.
Кроме того, при подключении этой услуги в «Белтехосмотре» пообещали за 30 дней уведомить вас об окончании техосмотра по электронной почте или СМС.
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