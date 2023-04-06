«Белтехосмотр» предложил сообщать об окончании техосмотра за месяц. Как получить услугу?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.04.2023 15:36 , Обновлено: 06.04.2023

В «Белтехосмотре» предложили автовладельцам за месяц напоминать об окончании разрешения на допуск к участию в дорожном движении по СМС или электронной почте. Для этого нужно подключить специальную услугу.

Она называется «Проверка срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении» и доступна только зарегистрированным пользователям в личном кабинете на сайте «Белтехосмотра».

На предприятии даже создали видеоинструкцию, как белорусам создать этот личный кабинет:

После регистрации вам нужно будет зайти в раздел «Транспортные средства» и добавить туда информацию о своем автомобиле. А именно:

марку и модель;

регистрационный знак;

свидетельство о регистрации.

После этого вам будет видна информация о сроке действия разрешения.

Кроме того, при подключении этой услуги в «Белтехосмотре» пообещали за 30 дней уведомить вас об окончании техосмотра по электронной почте или СМС.

Ранее Телеграф писал, что в «Белтехосмотре» предложили проверять состояние автомобилей не только в рамках государственного технического осмотра, но и отдельно.

«Белтехосмотр» предложил отдельно проверять ручник, подвеску и не только. А отказаться можно?