Стало известно, какие автобусы заменят маршрутки в городах-спутниках Минска

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Опубликовано: 18.11.2025 08:09 , Обновлено: 18.11.2025

Автопарк "Миноблавтотранса", обслуживающего города-спутники Минска, 17 ноября пополнился 15 новыми междугородными автобусами. Поставщиком стал Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

На самые загруженные маршруты в города-спутники Минска выйдут междугородние автобусы «Нёман- 420434». В салоне автобусов этой модели, которая относится к автобусам III класса - 29 мест с кондиционером и индивидуальными сервис-блоками.

Сами автобусы, как отметил производитель, оборудованы полным пакетом систем безопасности (ABS, ASR, ROP, ESP), а также рессорно-пневматической подвеской, которая призвана обеспечить плавность движения.

Эту модель МЗКТ презентовал в декабре прошлого года на выставке URBANTRANS 2024 в Москве.

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По данным Telegram-канала «Автобусы Беларуси», новые автобусы пустят на маршруты, связывающие Минск с такими городами, как Борисов, Смолевичи, Жодино, Фаниполь и Дзержинск:

6 автобусов передали в Автобусный парк №3 Борисов,

3 автобуса - в Автомобильный парк №15 Дзержинска,

6 автобусов - в Автомобильный парк №18 Жодино.

Ранее Telegraf.news рассказал, что закрыть вопрос с очередями на пригородные и междугородные маршрутки в часы пик 14 ноября потребовал от правительства президент Беларуси Александр Лукашенко. В качестве решения глава государства предложил вывести на маршруты автобусы и электробусы вместо привычных белорусам микроавтобусов.

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