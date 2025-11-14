Лукашенко поручил заменить в Беларуси "вонючие" маршрутки автобусами и электробусами

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Опубликовано: 14.11.2025 12:44 , Обновлено: 14.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства закрыть вопрос с очередями на пригородные и междугородные маршрутки в часы пик. В качестве решения глава государства предложил вывести на маршруты автобусы и электробусы вместо привычных белорусам микроавтобусов.

Вопрос пригородных маршруток глава государства поднял 14 ноября на совещании по вопросу развития атомной энергетики в стране. В качестве позитивного результата развития атомной энергетики Лукашенко привёл уже реализованные проекты по переводу общественного транспорта на электрический - по такому пути уже пошли в Шклове, Жодино и Новополоцке.

Эту практику глава государства предложил перенести и на пригородное и междугороднее сообщение. Пока в этом направлении, как отметили в Администрации Президента, наблюдается недостаток транспортных средств.

На это, действительно, белорусы нередко жалуются в соцсетях. В TikTok регулярно выкладывают видео очередей, которые в час пик выстраиваются на маршрутки по популярным направлениям - Жодино, Борисов, Молодечно.

На жалобы в социальных сетях отреагировал и глава государства и потребовал принять меры.

“Люди обижаются: стоят, особенно в часы пик, по 150 метров, как они пишут, в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку вонючую. Слушайте, чего вы над людьми издеваетесь?!” - возмутился Лукашенко в ходе совещания и, обращаясь к премьер-министру Александру Турчину предложил заменить маршрутки на популярных направлениях более вместительными транспортными средствами.

По его словам, замена маршруток на автобусы или электробусы - это “окупаемый проект”, который он поручил проработать правительству.

“Надо поставить, вплоть до того, что не только на двигателях внутреннего сгорания автобусы, но и электробусы поставить. И пусть идут. С удовольствием люди поедут. Комфортно, воздухом дышат в этом автобусе, не сидят там зажавшись”, - пояснил своё предложение Президент.

По его мнению, автобусы и электробусы, ко всему прочему, являются ещё и более безопасным, чем маршрутки, видом транспорта.

“Ну, потеряем мы 2-3 минуты, но живы будем и здоровы”, - заметил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в настоящее время в Беларуси разрабатывают единую государственную систему, через которые белорусы смогут бронировать и покупать билеты на маршрутки. В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси уже назвали дату, когда её планируется запустить.

Когда в Беларуси заработает единая система заказа билетов на маршрутки? Минтранс назвал дату