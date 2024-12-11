МЗКТ представил новую модификацию белорусского туристического автобуса

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Опубликовано: 11.12.2024 12:15 , Обновлено: 11.12.2024

Минский завод колёсных тягачей представил на выставке URBANTRANS 2024, которая в эти дни проходит в Москве, "долгожданные новинки 2024 года". Как рассказали в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси, речь идёт о туристических автобусах среднего класса, выпускаемых столичным предприятием на базе собственного шасси под маркой "Неман".

Один из представленных на выставке - Неман-420434 - относится к автобусам III класса и предназначен для междугородних пассажирских перевозок. Второй - Неман-420435 - это туристический автобус III класса, рассчитанный на поездки на дальние расстояния.

Как заявили в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси, эти автобусы оснащены мощными двигателями экологического класса ЕВРО-5.

Фото: Госвоенпром РБ















В профильном Telegram-канале об общественном транспорте Беларуси “Автобусы Беларуси” уточнили, что речь идёт о новой модификации автобуса: Неман-420435-511. В отличие от предыдущей модели, в частности, в этой машине 29 пассажирских мест вместо 28. Автобус также оснащен кондиционером, сиденьями повышенной комфортности, багажными полками с индивидуальными сервис-блоками, вместительными багажными отсеками и мультимедийной системой.

В Telegram-канале выложили несколько фотографий интерьера представленной на выставке модели.

































Ранее Telegraf.news рассказал, что 10 декабря Госкомвоенпром Беларуси заявил об успешном испытании “первой отечественной зенитной управляемой ракеты” 9М318 для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) “Бук-МБ2”. И опубликовал видео с испытания.

Госкомвоенпром показал испытание «первой белорусской зенитной управляемой ракеты»