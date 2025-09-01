Стало известно, где в Минске может появиться ещё одна «алмазная» развязка

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Опубликовано: 01.09.2025 17:21 , Обновлено: 01.09.2025

В Минске могут появиться ещё несколько «алмазных» развязок. Одна из них — на «наболевшем» участке в Уручье. Об этом, как о скорых планах, сообщило государственное агентство «Минск-Новости».

По информации издания, одним из первых на очереди для строительства подобной развязки стоит пересечение проспекта Независимости с выездами на улицы Руссиянова и Шафарнянская. [link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Минск [/link][link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?indoorLevel=1&ll=27.684330%2C53.944238&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=16.82” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

Напомним, первый в Беларуси объект такого типа открыли в конце лета на пересечении МКАД, Игуменского тракта и улицы Бабушкина. Как обяснял замначальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, главная цель такой схемы — увеличить пропускную способность левых поворотов, разводя их со встречным направлением.

Но в первые дни после открытия развязки у водителей возникло немало вопросов.

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Ключевой особенностью «алмазной» развязки является временная смена сторонности движения. При проезде под путепроводом автомобили на короткое время перестраиваются на левую сторону. И получается, что при левом повороте машинам не нужно пересекать встречный поток — они просто плавно съезжают с «левостороннего» участка налево.

Несмотря на предупреждающие знаки и разметку, в первые дни после открытия на развязке произошло как минимум одно ДТП, попавшее на видео.

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