Стала известна дата, когда Литва ограничит ввоз топлива в баках фур из Беларуси

Опубликовано: 29.04.2026 09:16 , Обновлено: 29.04.2026

Литва озвучила дату, с которой начнут действовать ограничения на количество топлива в баках грузовиков, пересекающих границу с Беларусью. Не более 200 литров топлива в стандартных автомобильных баках должно быть в фурах, въезжающих из Беларуси и России, уже с этого воскресенья, 3 мая 2026 года.

За введение такого строгого ограничения ранее проголосовал Сейм в рамках продления национальных санкций против России и Беларуси.

“Запрещается ввоз топлива в Литовскую Республику из Российской Федерации или Республики Беларусь в стандартных топливных баках для транспортных средств, постоянно установленных производителем на всех транспортных средствах одного типа, предусмотренных в технической документации производителя, из которых топливо непосредственно поступает в топливные системы транспортного средства или используется в системах охлаждения или других системах, если объем топлива в этих баках превышает 200 литров”, - так гласитсоответствующая поправка к литовскому закону о санкциях.

Официально она вступит в силу 3 мая 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2027 года .

Напомним, одновременно с этим Сейм также запретил ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов, произведенных в России или Беларуси.

Сейм Литвы ввёл лимит на топливо в фурах, въезжающих из Беларуси

«Ребята, так не бывает»

Напомним, официальный Минск пранее не раз призывал западных коллег, в том числе, из соседних стран, отказаться от санкционной риторики и вернуться к нормальному дипломатическому сотрудничеству. Так, в прошлом месяце министр иностранных дел Максим Рыженков раскритиковал страны Европейского союза за отсутствие какой-то практической реакции на “гуманитарные шаги” Президента Беларуси Александра Лукашенко. Дипломат подчеркнул, что любое сотрудничество должно носить “взаимовыгодный характер”, следовательно, требуются совместные, а не односторонние шаги.

«Ребята, так не бывает» — Рыженков потребовал от ЕС реакции на «гуманитарные шаги» Лукашенко

Упрекнув страны ЕС в санкционном давлении на Беларусь, Рыженков заявил, что сегодня санкции “бумерангом возвращаются самой Европе”, а западные политические элиты, наоборот, ищут пути для “нормализации” отношений с Минском. Препятствуют такому “смещению менталитета элит”, по мнению Рыженкова, оставшиеся у власти политики, которых дипломат назвал “архитекторами безудержной санкционной политики” в отношении Беларуси и России.