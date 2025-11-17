Сразу два ведомства выпустили срочные рекомендации белорусам на ближайшие сутки. Что случилось?

Опубликовано: 17.11.2025 20:12 , Обновлено: 17.11.2025

Сразу два госведомства — МЧС и МВД — выпустили срочные рекомендации для жителей Беларуси. Поводом стал прогноз Белгидромета, который объявил на ночь ноября оранжевый уровень опасности.

Кому-то предстоит столкнуться с мокрым снегом с дождем, гололедицей и порывистым ветром. В таких условиях поездка на машине или прогулка по улице может стать опасным “приключением”.

В МЧС сообщили, что в ближайшие сутки “неблагоприятные погодные условия могут стать источником опасности для здоровья и жизни”. Звучит, может, и мрачновато, но, судя по прогнозу Белгидромета, ведомство не преувеличивает.

Ожидается, что столбики термометров будут колебаться около нуля, а это — идеальный рецепт для превращения тротуаров и дорог в каток. Причем мокрый снег, в отличие от пушистого сугроба, куда опаснее — он тяжелый, липкий и запросто может повалить деревья или шаткие конструкции.

Инструкция МЧС по выживанию для пешеходов

Итак, что же советуют спасатели простому человеку, если тот все-таки оказался на улице? Правила, впрочем, просты:

Найти укрытие в капитальном здании, подальше от всех этих хлипких навесов и рекламных щитов.

Надеть обувь с нескользящей подошвой. Резиновые сапоги на гладкой подметке в такую погоду — прямой путь к знакомству с асфальтом поближе.

Машину, если есть возможность, спрятать в гараж. Если нет — парковаться подальше от деревьев.

ГАИ выдала тоже ряд своих рекомендаций

Тем временем Госавтоинспекция (ГАИ) МВД также обрушила на граждан шквал рекомендаций. “Зима близко: будьте осторожны на дорогах!” — начали с привычного в ведомстве. Водителям в очередной раз настоятельно посоветовали перейти на “сдержанный стиль вождения”. На практике это означает, что о резких маневрах, разгонах и торможениях лучше забыть.

При этом дистанцию нужно увеличить, а скорость — выбирать такую, чтобы успеть среагировать на внезапно поскользнувшегося пешехода или занос впереди идущей машины.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики предупредили белорусов о приближении южного циклона. Он принесёт ночные снегопады отдельным районам страны, из-за чего Белгидромет уже объявил на вторник, 17 ноября, оранжевый уровень метеоопасности для половины Беларуси.

На Беларусь надвигается южный циклон. Где ждать снегопады, а где — локальные грозы?