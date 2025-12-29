Совмин утвердил «переход к новому качеству дорог» в любой точке Беларуси

Опубликовано: 29.12.2025 19:10 , Обновлено: 29.12.2025

Правительство Беларуси сообщило, что утвердило государственную программу «Дороги Беларуси» на 2026–2030 годы. В пресс-службе её назвали «переходом к новому качеству автомобильных дорог».

Постановление (пока не опубликовано) подписал премьер-министр Александр Турчин. В нём регулируются вопросы поддержания автодорог в состоянии, «обеспечивающем комфортную жизнь в любой точке страны».

Сам документ разделён на несколько частей:

«Республиканские автомобильные дороги»;

«Местные автомобильные дороги».

Согласно сообщению правительства, на все мероприятия, связанные с ремонтом и строительством новых дорог, на ближайшие пять лет выделили 18,88 млрд рублей . Это больше, чем по 3,7 млрд рублей в год.

В правительстве рассчитывают, что на эти средства в 2026–2030 годах могут отремонтировать не менее 25 000 километров автомобильных дорог, чтобы привести их «к новому качеству автомобильных дорог, отвечающих современным стандартам безопасности».

Напомним, что ранее министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев, подводя итоги объявленного в Республике «Года благоустройства», заявил о необходимости развития дорожной инфраструктуры для улучшения качества жизни.

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Тем временем в Гомельской области полным ходом стартовала одна из самых масштабных дорожных строек в Беларуси последних лет — реконструкция трассы М10. Начался новый этап. Инженеры говорят, что он один из самых сложных.

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